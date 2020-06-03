Rafael Mussielo, médico Crédito: Marcos Fernandez - NA | Arquivo AG

CBN Vitória. A medicina capixaba perdeu um importante médico que muito contribuiu para a formação de novos profissionais. Na manhã desta quarta-feira (3), foi confirmada a morte do ginecologista e obstetra Rafael Mussiello por Covid-19 . A confirmação do falecimento do médico por coronavírus foi feita pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende, em entrevista sobre medidas de combate ao coronavírus à jornalista Fernanda Queiroz, da

Aos 76 anos, Mussiello estava internado havia dias no Hospital Unimed Vitória (Cias). Além de médico, o ginecologista também teve carreira política e foi vereador na capital capixaba entre os anos de 2000 e 2004. Casado com Maria José Leite Mussiello, ele deixa dois filhos, Eduardo e Silvia Leite Mussiello.

Especialista ainda em Medicina do Trabalho, Rafael Mussiello era muito respeitado e querido na classe médica e também pelos pacientes. Atencioso, ele também se destacava por ser atuante na sociedade, sempre sugerindo pautas positivas.

Além de médico com especialização em ginecologia, Rafael Mussiello também foi vereador em Vitória entre os anos de 2000 2 2004 Crédito: Divulgação/CMV

CARREIRA ACADÊMICA

Mussielo formou-se em Medicina pela Ufes no ano de 1969. Além do exercício da profissão, ele era professor da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Emescam, instituição da qual também foi diretor entre os anos de 1982 a 1986.

Your browser does not support the audio element. Médico e ex-vereador de Vitória, Rafael Mussiello morre de Covid-19

Nas redes sociais, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e a Emescam lamentaram a perda de Mussielo e enalteceram o seu empenho na formação de novos médicos.

Também em nota, a Unimed Vitória solidarizou-se com a família do profissional, que há mais de três décadas integrava o quadro da cooperativa médica. Os companheiros de profissão também foram avisados, através de um comunicado, da perda de Rafael Mussiello.

A unimed enviou um comunicado aos cooperados informando sobre a morte do médico Rafael Mussiello Crédito: Divulgação/Unimed

É com profundo pesar que a Unimed Vitória informa o falecimento do médico cooperado, Rafael Mussielo, ocorrido na manhã desta quarta-feira (3). Grande profissional, ginecologista e obstetra, ele atuou na cooperativa por quase 31 anos, contribuindo para o exercício ético e profissional da medicina no Espírito Santo. A Unimed Vitória manifesta o desejo de que os amigos e familiares sejam confortados neste momento de perda e dor, diz a nota.

HOMENAGEM

Ex-vereador da Capital eleito no pleito de 1999, Mussielo foi saudado na sessão online da manhã desta quarta na Assembleia Legislativa do Espírito Santo , principalmente pelos deputados estaduais Hércules Silveira (MDB) e Rafael Favatto (Patriota), que são médicos e afirmaram terem assistido aulas de Rafael durante o curso. A Assembleia fez um minuto de silêncio em homenagem ao médico.

MUNICÍPIO DECLARA LUTO OFICIAL

"Era um colega médico, queridíssimo por todos. Foi também responsável pelo nascimento de muitas crianças aqui no Espírito Santo. Deixo meu abraço para toda a família dele. Com muita tristeza, estou decretando luto oficial pela perda desse amigo, mais um capixaba que foi vítima dessa pandemia que se abateu sobre todos nós. Essa dor irá passar e vamos ficar com a lembrança do que ele deixou, um trabalho de muito carinho e amor durante sua passagem pelo mundo", afirmou.

O presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix (DEM), também declarou luto no Legislativo municipal. Ele destacou a atuação de Mussielo na casa, que foi autor de projetos na área da Saúde, entre eles o projeto sobre o fornecimento gratuito de kit-diabete na rede municipal. O médico também foi 3º secretário da Mesa Diretora, entre 2001 e 2002.