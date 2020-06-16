Coronavírus: ES já tem 1.132 mortes e mais de 29 mil casos confirmados
Com 45 novos óbitos por Covid-19 confirmados em 24 horas, o Espírito Santo já registra 1.132 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, segundo atualização desta terça-feira (15) no painel da Secretaria de Estado da Saúde.
O Estado também contabiliza 29.030 mil casos de coronavírus, 1.378 a mais em apenas 24 horas. Com as informações mais recentes, a taxa de letalidade no Espírito Santo está em 3,90%; já o número de pessoas curadas chegou a 15.974. Ao todo, 76.541 pessoas fizeram o teste para detectar a doença.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.096 registros da doença, seguido por Vitória (5.092), Vila Velha (4.998) e Cariacica (3.568). Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 631 pessoas infectadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 573 casos.