Visita surpresa de deputados a hospital do ES: fiscalização ou política?

Deputados fazem visita surpresa no Dório Silva. Da esquerda para a direita: Carlos Von, Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite e Torino Marques. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Participaram da visita Lorenzo Pazolini (Republicanos), Vandinho Leite (PSDB), Carlos Von (Avante), Torino Marques (PSL) e Danilo Bahiense (PSL). Capitão Assumção (Patriota) não participou da visita, mas teria ido ao hospital e encontrado os deputados no final da inspeção. Segundo eles, quase 100% dos leitos estavam ocupados por pacientes com Covid-19.

A ida dos parlamentares ao local levantou uma série de críticas, especialmente por ter acontecido um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro , ter sugerido que a população entrasse nos hospitais e filmasse enfermarias e UTIs para verificar a taxa de ocupação. "Tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso e mais gente tem que fazer", disse, em transmissão ao vivo pela internet.

A Secretaria de Saúde (Sesa) repudiou a visita surpresa de deputados estaduais à unidade de saúde. Na segunda-feira (15), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) fez uma representação ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra os parlamentares. O governo do Estado acusa os parlamentares de crime contra a saúde pública.

Em entrevista ao jornal A Gazeta, Pazolini afirmou que a visita não podia ser feita com aviso prévio, por se tratar de uma fiscalização. Carlos Von disse, por nota, que "ao contrário do que foi dito, covardemente, não houve invasão, tendo em vista que os parlamentares se identificaram e tiveram a entrada franqueada à Unidade Hospitalar".

O assunto também gerou intenso debate entre os leitores. Confira alguns comentários:

Os que foram lá têm que pedir desculpas pelos transtornos causados aos médicos, enfermeiros e pacientes. Não tenho nada quanto a fiscalizar, mas em hospitais cheios, os profissionais de saúde dando a vida para salvar vidas não são obrigados a passar por isso. (Marlete Correia)

Os deputados fizeram seu papel, foram eleitos para isso. Mas governador não gosta de expor a verdade, afinal precisa manter a narrativa de falta de leitos, assim mantém a possibilidade do lockdown. (Azilvarnario Messias de Oliveira)

Será que usaram a oportunidade para um marketing político? Fiscalização nada. Há anos a rede pública de saúde do ES está sucateada, foram várias denúncias ano passado por falta de leito, nenhum deputado quis investigar. Agora surgem do nada, os bons samaritanos. Ah, vá! Acredito em coelho da Páscoa, mas não nesses oportunistas. Agora eu quero ver qual será a atitude deles já que presenciaram a superlotação. (Elizangela Soares)

São de conhecimento público e notório da população capixaba as inúmeras denúncias envolvendo a falta de leitos médicos, EPIs e medicação em alguns hospitais estaduais do ES. Nos últimos dias, também foi noticiada pela mídia a fala do secretário de governo, ao dizer que, nos próximos dias, os médicos teriam que escolher quem vive e quem morre, pela falta de leitos na UTI. Por último, o MPF chamou os dados das UTIs do ES de enganosos, vindo a ingressar com ação judicial contra o governo. Sendo assim, deputados se dirigiram ao Dório Silva e, após autorização e cumprimento de todos os protocolos sanitários, adentraram às áreas internas do hospital de forma pacífica e constataram inúmeras irregularidades, quais sejam: ocupação quase que total dos leitos de UTIs, falta de máscaras N-95 e de medicação de sedação. (Marcia Abrahao)

Nada contra a fiscalização, muito pelo contrário. Minha pergunta é: quantas fiscalizações foram realizadas ao longo dos anos? Se houve fiscalizações anteriores, por que pacientes permaneceram no chão dos corredores durante anos, sem vaga de leito e condições humanas? Se houve fiscalizações anteriores, por que tivemos hospitais sem infraestrutura alguma tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde? Sem mencionar os pacientes que vêm do interior e ficam todo o dia ao relento. Eu não lembro de ter visto nenhum político fiscalizando esse e nenhum outro hospital. Não quero saber de partido algum, apenas que os políticos cumpram seu dever (afinal ganham muito bem para tal), sem estrelismos para campanhas eleitoreiras. Vamos refletir! (Fabricio Mathias Costa)

Para quem respondeu que deputados foram feito para ir em hospitais, entrar de qualquer jeito, pena que não tinham familiares deles internados. Não conhecem um dia de trabalho em hospitais e não conhecem o serviço de deputados. Nunca houve nos hospitais vagas de UTI disponíveis, e sempre houve muitíssimos deputados e vereadores, mas nunca disponíveis. Cadê eles quando a equipe de enfermagem e médicos estavam desesperados porque a dona Joana, o João, a Catarina etc. estavam precisando de vagas na UTI, medicação? Quem concorda com esse show nunca implorou para o Senhor Deus abrir portas para os pacientes. Agora já tem uma solução: é só ligar para os deputados. Sabe quando ligamos para o Samu e não tem ambulância disponível? Pois é, ligue para os deputados. Onde eles estavam até agora? (Elcia Nascimento)

A presença dos deputados incomodou a gestão estadual diante das incontáveis violações aos direitos sociais dos capixabas e, ao invés de somar forças em averiguar as condições materiais de um dos principais estabelecimentos de saúde do Estado, optaram por desinformar a população, criando uma história falaciosa de invasão e truculência. Basta analisar o objeto das reivindicações dos deputados: lotação dos leitos de UTI, falta dos equipamentos mínimos de segurança como máscaras N-95 e escassez de medicações básicas, como as de sedação, que será possível concluir o propósito da ida dos deputados ao hospital. Não houve apoiamento ao discurso do presidente, como o governador narrou, não foram divulgadas imagens de dentro das instalações internas do hospital, como UTIs e enfermarias, justamente porque estas não foram adentradas, sendo observados todos os protocolos de segurança sanitária, permanecendo os deputados nos corredores administrativos. (Bernardo Santório)

Respeito é o mínimo que essas pessoas devem ter neste momento. Além do estresse por causa da pandemia, agora os profissionais da saúde têm que se preocupar com as invasões, colocando em risco a vida de profissionais e pacientes. (Olivia Fraga Santana)

São pré-candidatos na próxima eleição e estão querendo se promover à custa dos sofrimentos dos pacientes, seus familiares e das equipes de saúde que estão numa luta incansável no dia a dia contra esse maldito vírus. Os hospitais sempre tiveram problemas e eles nunca se preocuparam! (Ronaldo Antonio Silva)

Por que não foram visitar as comunidades que estão sofrendo com fome, e levaram comida, remédio, até mesmo roupas e principalmente apoio a muitas pessoas que estão necessitando muito de ajuda? Aí, sim, ia ser uma atitude bonita de ver. (Jaqueline Ana)

Essa festa com dinheiro público tem que acabar. Parabéns, deputados! (Carlos Alberto Santos)

Nunca fiscalizaram nada. Estão querendo aparecer. (Paulo Santos)

Belo trabalho dos deputados estaduais que investigaram os hospitais. Acompanhei nas lives. (Andre Luis Santos)

Parabéns, deputados, têm todo nosso apoio. Tem que fiscalizar mesmo. O que tem de tão errado por trás disso que não querem que o povo fiscalize? (Dalva Zavarize Lorenzoni)

Fazendo politicagem. Quem tem de inspecionar é o órgão regulador. (Eliamara Bruzadelli)

Desde quando deputados visitaram hospitais?! Nunca fizeram isso e vão continuar enganando todos nós, igual o presidente está fazendo, querendo ocultar o número de falecidos pela Covid-19. (Mateus Cordeiro)

Falta de respeito agora virou serviço? (Nita Traba)

Só querem aparecer. Se andam preocupados com o povo, deviam estar preocupados em criar leitos. Todos sabem que os hospitais sempre estiveram cheios, agora vêm fazendo média para o presidente e tentando ganhar votos da direita. Vergonha de político que só pensa em se eleger. (Fablicia Gomes)