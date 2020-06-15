Fala de Bolsonaro para invadir hospital é jogo político em que ninguém ganha

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nobrega/PR

Jair Bolsonaro está convencido de que os dados da pandemia estão sendo inflados, em uma suposta ação coordenada de governadores e prefeitos para derrubar seu governo. A narrativa delirante revela um modus operandi do presidente: nunca se responsabiliza por nada (nem pelos acertos de sua gestão, como aconteceu com a reforma da Previdência) e ataca opositores, reais ou imaginários, para fortalecer sua base de apoio com a polarização.

“Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente vem fazendo isso, mas mais gente tem que fazer”, disse, com todas as letras. No dia seguinte, um grupo depredou uma ala do hospital Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro. Episódios similares começaram a se replicar pelo país, o que levou o procurador-geral da República, Augusto Aras, a encaminhar pedidos de investigaçã o a Ministérios Públicos nos Estados.

O motivo é nobre, e a fiscalização do Executivo é uma prerrogativa dos deputados. Mas há ferramentas legais para que o Legislativo cumpra essa missão crucial à democracia. O zelo pelas contas públicas e a investigação dos atos administrativos são bem-vindos, mas não podem ser obtidos segundo a atitudes voluntaristas de alguns parlamentares.

A invasão de hospitais tal como recomenda por Bolsonaro é condenável em muitas dimensões. É mais uma prova do negacionismo do chefe do Executivo, o que trava a agenda necessária do governo para enfrentar a crise. É um desrespeito aos pacientes que lutam pela vida e aos milhares de profissionais de saúde que estão na linha de frente da batalha, encarando jornadas exaustivas e risco de contaminação. É também condenável no campo jurídico. Incorre em diversos artigos do Código Penal e da Lei de Abuso de Autoridade, como incitação ao crime e obtenção de provas de maneira ilícita.