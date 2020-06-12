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Casagrande critica pedido de Bolsonaro para filmar hospitais

Presidente julga que mortes por Covid-19 estão superdimensionadas. Fala foi duramente criticada pelo governador do Estado: 'total insensibilidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 20:03

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 20:03

Renato Casagrande participa de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre
Renato Casagrande criticou pedido de Bolsonaro, em uma publicação nas redes sociais Crédito: Helio Filho/Secom-ES
Casagrande critica pedido de Bolsonaro para filmar hospitais
Total insensibilidade com os familiares dos mais de 40 mil mortos pela Covid-19. Foi desta forma que o governador Renato Casagrande (PSB) classificou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que as pessoas filmassem o interior de hospitais, a fim de averiguar a lotação por pacientes da pandemia.
O pedido de ajuda aos seguidores aconteceu durante uma transmissão ao vivo feita por Bolsonaro nesta quinta-feira (11), em que ele afirmou que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus estaria sendo superdimensionado com fins políticos. Já a resposta de Casagrande veio no final da tarde desta sexta-feira (12).
Vale lembrar, que a entrada de pessoas em hospitais e unidades de saúde não é permitida sem autorização prévia. A ida desnecessária a tais locais também coloca o visitante em uma situação de maior vulnerabilidade quanto à infecção pelo novo coronavírus  risco que motivou, inclusive, a permissão de teleconsultas no país.
Apesar disso e sem apresentar provas, Bolsonaro fez o pedido alegando que mortes causadas por outras doenças estariam sendo classificadas como de Covid-19, o que estaria sendo feito para desmoralizá-lo. A filmagem, supostamente, serviria para ajudar a Polícia Federal a averiguar se os gastos dos Estados estão condizentes com a realidade.

MAIS DE 41 MIL MORTES NO BRASIL E QUASE 1.000 NO ES

Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12), o Brasil já registrou 41.828 mortes causadas pelo novo coronavírus. Os infectados passam de 828 mil. Só no Espírito Santo são 25.502 casos confirmados e 999 óbitos desde o início da pandemia. Os dados do Estado foram retirados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

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