Casagrande critica pedido de Bolsonaro para filmar hospitais
Total insensibilidade com os familiares dos mais de 40 mil mortos pela Covid-19. Foi desta forma que o governador Renato Casagrande (PSB) classificou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que as pessoas filmassem o interior de hospitais, a fim de averiguar a lotação por pacientes da pandemia.
O pedido de ajuda aos seguidores aconteceu durante uma transmissão ao vivo feita por Bolsonaro nesta quinta-feira (11), em que ele afirmou que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus estaria sendo superdimensionado com fins políticos. Já a resposta de Casagrande veio no final da tarde desta sexta-feira (12).
Vale lembrar, que a entrada de pessoas em hospitais e unidades de saúde não é permitida sem autorização prévia. A ida desnecessária a tais locais também coloca o visitante em uma situação de maior vulnerabilidade quanto à infecção pelo novo coronavírus risco que motivou, inclusive, a permissão de teleconsultas no país.
Apesar disso e sem apresentar provas, Bolsonaro fez o pedido alegando que mortes causadas por outras doenças estariam sendo classificadas como de Covid-19, o que estaria sendo feito para desmoralizá-lo. A filmagem, supostamente, serviria para ajudar a Polícia Federal a averiguar se os gastos dos Estados estão condizentes com a realidade.
MAIS DE 41 MIL MORTES NO BRASIL E QUASE 1.000 NO ES
Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12), o Brasil já registrou 41.828 mortes causadas pelo novo coronavírus. Os infectados passam de 828 mil. Só no Espírito Santo são 25.502 casos confirmados e 999 óbitos desde o início da pandemia. Os dados do Estado foram retirados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).