Mortes por Covid-19 no ES já superam assassinatos em 2019

Em apenas 16 dias, a quantidade de mortes pela Covid-19 praticamente dobrou - em 27 de maio, o Estado ainda registrava 511 óbitos provocados pelo coronavírus.

O coronavírus, nesses três meses de pandemia, também já matou mais que todos os acidentes de trânsito registrados no Espírito Santo no ano passado. Em 2019, 806 pessoas morreram nas ruas, estradas e avenidas em ocorrências que incluem colisões e atropelamentos. Essas informações fazem parte de um levantamento do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, ligado ao Governo do Estado.