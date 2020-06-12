Mortes por Covid-19 no ES já superam assassinatos em 2019

Em apenas três meses, o novo coronavírus matou mais capixabas que todos os homicídios registrados no Estado no ano passado inteiro. A comparação revela uma das faces cruéis da pandemia, que vem assustando o mundo inteiro: a Covid-19 é uma doença ágil, de difícil manejo no sistema de Saúde e que pode levar os pacientes a evoluírem para um estado crítico rapidamente.
Desde que a pandemia chegou ao Espírito Santo, entre o final de fevereiro e o início de março de 2020, 999 pessoas já morreram no Estado em decorrência da Covid-19; já em todo o ano de 2019 foram registrados 978 assassinatos, de acordo com as informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Esse indicador, na época, foi bastante comemorado pelo Governo do Estado, já que o Espírito Santo não registrava menos de mil homicídios por ano desde 1996.
Em apenas 16 dias, a quantidade de mortes pela Covid-19 praticamente dobrou - em 27 de maio, o Estado ainda registrava 511 óbitos provocados pelo coronavírus.
A Covid-19 já é a segunda principal causa de mortes no Espírito Santo, como mostrou A Gazeta nesta semana. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença causada pelo novo coronavírus só não supera por enquanto o câncer, que vitimou 1.420 capixabas entre os meses de janeiro e abril deste ano. Durante o mesmo período, ou seja nos quatro primeiros meses do ano, 229 pessoas faleceram em decorrência da pandemia, número que já chegou a 999 nesta sexta-feira (12).
MORTES POR COVID-19 TAMBÉM SUPERAM ACIDENTES DE TRÂNSITO
O coronavírus, nesses três meses de pandemia, também já matou mais que todos os acidentes de trânsito registrados no Espírito Santo no ano passado. Em 2019, 806 pessoas morreram nas ruas, estradas e avenidas em ocorrências que incluem colisões e atropelamentos. Essas informações fazem parte de um levantamento do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, ligado ao Governo do Estado.
Entre os 999 mortos por coronavírus, a Serra, como uma taxa de letalidade de 4,85%, é a cidade capixaba com mais registros de óbitos: no município, 224 pessoas perderam a batalha contra a Covid-19. Vila Velha vem logo atrás, com 168 mortes, seguida por Vitória, com 160 óbitos por coronavírus.
Em todo o Espírito Santo, mais de 25 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Desse total, 13.921 já foram consideradas curadas após passar pelo período de isolamento