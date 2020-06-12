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Saúde pública

Estado registra onze mortes de profissionais de saúde por coronavírus

De acordo com relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), 4.863 trabalhadores da linha de frente no combate à Covid-19 já contraíram a doença no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 14:17

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 14:17

Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo
Profissionais de saúde estão na linha de frente do combate à Covid-19 e correm mais risco de se infectar Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil
O Espírito Santo registrou 11 mortes por Covid-19 entre profissionais de saúde. Ao todo, 4.863 trabalhadores da área contraíram o coronavírus, o que representa cerca de 20% do total de 24.428 casos registrados no Estado. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), 3.365 casos já foram considerados curados.
De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Sesa que atualiza diariamente os dados em relação ao avanço do coronavírus em território capixaba, a taxa de mortalidade entre profissionais de saúde é de 0,23%. Das 11 mortes, nove eram do Espírito Santo e outras duas pessoas, embora o registro do óbito tenha ocorrido aqui, moravam em outros Estados.
 Vitória possui o maior número de trabalhadores infectados, com 1.013 registros. Vila Velha possui 951 casos, enquanto a Serra registram 853 e Cariacica, 519. Destes, Vila Velha é o único onde não foram registrados óbitos.
Em relação ao interior do Estado, o painel informa que Colatina, na Região Noroeste, possui o maior número de profissionais da saúde infectados, com 219 registros e taxa de mortalidade de 0,91%. Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, possui 179 casos e taxa de 0,56% de óbitos.

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PROFISSIONAIS POR BAIRROS

Jardim Camburi, em Vitória, é o bairro com o maior número de infectados em relação aos trabalhadores da área, com 143 registros. Praia da Costa, em Vila Velha, aparece em segundo, com 114 casos, e Jardim da Penha, também na Capital, possui 96 registros da doença. 

COMORBIDADES

A Sesa informou que 1.212 profissionais de saúde apresentaram pelo menos uma comorbidade. A mais comum, de acordo com o painel, é cardiológica, com 586 infectados apresentando problemas cardíacos.
Ainda segundo o Painel Covid-19, a maioria dos infectados é do sexo feminino dentre os profissionais da saúde. São 3.657 mulheres que contrairam o coronavírus e 1.206 homens. 

CASOS POR ÁREA DA SAÚDE

O último boletim epidemiológico da Sesa com dados em relação a profissionais de saúde foi publicado no dia 5 de junho. Na ocasião, eram 16.894 casos confirmados de profissionais da saúde infectados pelo coronavírus e esse valor representava 22,5% do número total de contaminados no Estado.
Segundo o último relatório, os técnicos ou auxiliares de enfermagem são os mais afetados pelo coronavírus. O relatório apontou que 1.314 destes foram infectados, enquanto o número de enfermeiros contaminados é de 431, enquanto os médicos contabilizam 408 pacientes.
Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES
Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) do último dia 5 divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES Crédito: Sesa
Considerando, porém, o percentual de infectados pelo total de profissionais da área, os Enfermeiros aparecem na frente. Dos 9.319 trabalhadores, 431 contraíram o coronavírus, o que representa 4,62%. Já os Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem são 33.539 e os 1.314 infectados significam 3,92% do total de profissionais. 
Percentual de infectadados por número total de profissionais coloca os Enfermeiros no topo da lista
Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) do último dia 5 divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES Crédito: Sesa
Os estabelecimentos de saúde com o maior número de infectados, de acordo com o boletim epidemiológico do último dia 5, são os hospitais, que abrangem 64% dos casos de coronavírus confirmados em profissionais de saúde. Já as Unidades Básicas de Saúde possuem 12% dos registros, enquanto as Unidades de Pronto Atendimento representam 7% do valor.
A Sesa ressaltou, na época, que do total de profissionais de saúde, 62,4% possuem o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), permitindo a identificação do seu local de trabalho. A pasta informou também que 16,4% destes apresentam vínculo com mais de um estabelecimento de saúde, o que pode contribuir ainda mais com a transmissão do vírus nessas categorias profissionais.
Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES
Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) do último dia 5 divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES Crédito: Sesa

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