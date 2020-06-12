Estado registra onze mortes de profissionais de saúde por coronavírus

Profissionais de saúde estão na linha de frente do combate à Covid-19 e correm mais risco de se infectar Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Sesa que atualiza diariamente os dados em relação ao avanço do coronavírus em território capixaba, a taxa de mortalidade entre profissionais de saúde é de 0,23%. Das 11 mortes, nove eram do Espírito Santo e outras duas pessoas, embora o registro do óbito tenha ocorrido aqui, moravam em outros Estados.

Vitória possui o maior número de trabalhadores infectados, com 1.013 registros. Vila Velha possui 951 casos, enquanto a Serra registram 853 e Cariacica, 519. Destes, Vila Velha é o único onde não foram registrados óbitos.

Em relação ao interior do Estado, o painel informa que Colatina , na Região Noroeste, possui o maior número de profissionais da saúde infectados, com 219 registros e taxa de mortalidade de 0,91%. Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, possui 179 casos e taxa de 0,56% de óbitos.

PROFISSIONAIS POR BAIRROS

Jardim Camburi, em Vitória, é o bairro com o maior número de infectados em relação aos trabalhadores da área, com 143 registros. Praia da Costa, em Vila Velha, aparece em segundo, com 114 casos, e Jardim da Penha, também na Capital, possui 96 registros da doença.

COMORBIDADES

A Sesa informou que 1.212 profissionais de saúde apresentaram pelo menos uma comorbidade. A mais comum, de acordo com o painel, é cardiológica, com 586 infectados apresentando problemas cardíacos.

Ainda segundo o Painel Covid-19, a maioria dos infectados é do sexo feminino dentre os profissionais da saúde. São 3.657 mulheres que contrairam o coronavírus e 1.206 homens.

CASOS POR ÁREA DA SAÚDE

O último boletim epidemiológico da Sesa com dados em relação a profissionais de saúde foi publicado no dia 5 de junho. Na ocasião, eram 16.894 casos confirmados de profissionais da saúde infectados pelo coronavírus e esse valor representava 22,5% do número total de contaminados no Estado.

Segundo o último relatório, os técnicos ou auxiliares de enfermagem são os mais afetados pelo coronavírus. O relatório apontou que 1.314 destes foram infectados, enquanto o número de enfermeiros contaminados é de 431, enquanto os médicos contabilizam 408 pacientes.

Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) do último dia 5 divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES Crédito: Sesa

Considerando, porém, o percentual de infectados pelo total de profissionais da área, os Enfermeiros aparecem na frente. Dos 9.319 trabalhadores, 431 contraíram o coronavírus, o que representa 4,62%. Já os Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem são 33.539 e os 1.314 infectados significam 3,92% do total de profissionais.

Relatório da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) do último dia 5 divulgou dados sobre profissionais da saúde infectados no ES Crédito: Sesa

Os estabelecimentos de saúde com o maior número de infectados, de acordo com o boletim epidemiológico do último dia 5, são os hospitais, que abrangem 64% dos casos de coronavírus confirmados em profissionais de saúde. Já as Unidades Básicas de Saúde possuem 12% dos registros, enquanto as Unidades de Pronto Atendimento representam 7% do valor.

A Sesa ressaltou, na época, que do total de profissionais de saúde, 62,4% possuem o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), permitindo a identificação do seu local de trabalho. A pasta informou também que 16,4% destes apresentam vínculo com mais de um estabelecimento de saúde, o que pode contribuir ainda mais com a transmissão do vírus nessas categorias profissionais.