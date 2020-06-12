Após fechar por conta da Covid-19, agência bancária reabre em Nova Venécia

Agência do Banco do Brasil em Nova Venécia, Noroeste do ES Crédito: Google Street View / Reprodução

Após ficar dois dias fechada, a agência do Banco do Brasil de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, reabriu nesta sexta-feira (12). A paralisação das atividades ocorreu após uma funcionária testar positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o banco, o local interrompeu as suas atividades na última quarta-feira (10). A medida foi tomada para que as dependências da agência fossem higienizadas. Apesar disso, a administração informou que a funcionária contaminada já estava afastada desde a semana passada, quando surgiram os primeiros sintomas compatíveis com a Covid-19.

Segundo o BB, uma empresa especializada em desinfecção esteve do local. A decisão atende aos protocolos e recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias e aqueles adotados pela própria empresa.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS

De acordo com o banco, durante o período de contingenciamento, o acesso às agências vem sendo feito através de triagem para reduzir o número de clientes nas salas de autoatendimento e no interior de suas unidades. O BB informou que oferece álcool em gel para os usuários dos terminais eletrônicos e marcadores de distância.