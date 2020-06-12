Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Após fechar por conta da Covid-19, agência bancária reabre em Nova Venécia

Uma funcionária do Banco do Brasil havia sido diagnosticada com a doença. A agência precisou ser fechada por dois dias para ser higienizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 17:06

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 17:06

Agência do Banco do Brasil em Nova Venécia, Noroeste do ES
Agência do Banco do Brasil em Nova Venécia, Noroeste do ES Crédito: Google Street View / Reprodução
Após ficar dois dias fechada, a agência do Banco do Brasil de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, reabriu nesta sexta-feira (12). A paralisação das atividades ocorreu após uma funcionária testar positivo para o novo coronavírus.
De acordo com o banco, o local interrompeu as suas atividades na última quarta-feira (10). A medida foi tomada para que as dependências da agência fossem higienizadas. Apesar disso, a administração informou que a funcionária contaminada  já estava afastada desde a semana passada, quando surgiram os primeiros sintomas compatíveis com a Covid-19.
Segundo o BB, uma empresa especializada em desinfecção esteve do local. A decisão atende aos protocolos e recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias e aqueles adotados pela própria empresa.

Veja Também

Coronavírus: ES já tem 999 mortes e mais de 25 mil casos confirmados

PM interrompe festa de casamento com 200 pessoas em Fundão

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS 

De acordo com o banco, durante o período de contingenciamento, o acesso às agências vem sendo feito através de triagem para reduzir o número de clientes nas salas de autoatendimento e no interior de suas unidades. O BB informou que oferece álcool em gel para os usuários dos terminais eletrônicos e marcadores de distância.
A instituição destacou que tem recomendado fortemente aos seus clientes que, durante o período da pandemia do coronavírus, busquem atendimento pelos canais digitais.

Veja Também

Município de Jaguaré confirma segunda morte por coronavírus

Estado registra onze mortes de profissionais de saúde por coronavírus

Sinos de igrejas vão tocar em homenagem às vítimas da Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados