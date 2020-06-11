PM interrompe festa de casamento com 200 pessoas em Fundão

Polícia Militar esteve presente para acabar com aglomeração em casamento em Fundão Crédito: Internauta

Polícia Militar e representantes da Defesa Civil de Fundão interromperam uma festa de casamento entre ciganos que acontecia na região de Praia Grande. Segundo a prefeitura, pelo menos 200 pessoas estavam participando da comemoração que aconteceu de forma irregular, já que eventos que causam aglomeração de pessoas estão proibidos por conta do isolamento social em virtude do coronavírus

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionado na tarde desta quinta-feira (11) para verificar as informações de que em um endereço estaria ocorrendo uma festa com som alto e aglomeração de pelo menos 200 pessoas. Ainda segundo a PM, o evento teria começado na noite anterior, em comemoração a um casamento de ciganos.

A polícia seguiu até o local junto com um fiscal da prefeitura e confirmou a festa. Os responsáveis pelo evento foram localizados e orientados quanto ao descumprimento do decreto do governo sobre o isolamento social e a proibição de aglomeração de pessoas.

A orientação foi aceita sem resistência e a festa foi encerrada, tendo os participantes dispersado do local em poucos minutos.

Nesse momento a orientação da fiscalização de Postura, Defesa Civil e secretaria de Saúde é evitar aglomeração. É inaceitável que se faça esse tipo de atitude que foi verificada nesta tarde pela fiscalização, pela Defesa Civil e Polícia Militar. Isso não é permitido nesse momento de pandemia, momento em que nosso município encontra-se em alto nível de contaminação, destacou o gerente da Defesa Civil de Fundão, Valfran de Oliveira Nunes.

FUNDÃO TEM 181 CASOS DE CORONAVÍRUS

De acordo com o painel de informações do coronavírus, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município de Fundão já registrou 181 casos da Covid-19. A letalidade da doença no município é de 4,97%.