Mesmo com a pandemia, praias do ES ficam cheias durante o feriado

Apesar das recomendações de distanciamento social para evitar o avanço do coronavírus pelo Estado, muitas pessoas aproveitaram o feriado de Corpus Christi e foram às praias, contrariando as medidas quem vêm sendo impostas pelo governo estadual.

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Praias e quiosques cheios durante a pandemia

ABORDAGENS

Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, guardas municipais e agentes de fiscalização das prefeituras realizaram ações intensas de fiscalização e conscientização da população em praias, calçadões e áreas comerciais de diversos municípios do Estado, de acordo com a Secretaria de Segurança (Sesp).

A Operação Covid-19 teve como objetivo evitar pontos de aglomeração de pessoas e funcionamento irregular de estabelecimentos, durante a pandemia do novo Coronavírus.

Ao todo, 68 militares dos Bombeiros, com apoio dos demais envolvidos, promoveram distribuição de máscaras e panfletos, abordagem a grupos para conscientização, repetição de mensagens, através de autofalantes de viaturas e megafones nos quadriciclos, além de formação de barreiras sanitárias.