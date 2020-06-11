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Isolamento social

Mesmo com a pandemia, praias do ES ficam cheias durante o feriado

Praia da Costa, em Vila Velha, e Curva da Jurema, em Vitória, ficaram cheias de banhistas, a maioria sem máscaras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 18:18

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:18

Apesar das recomendações de distanciamento social para evitar o avanço do coronavírus pelo Estado, muitas pessoas aproveitaram o feriado de Corpus Christi e foram às praias, contrariando as medidas quem vêm sendo impostas pelo governo estadual. 
Em um giro pela Praia da Costa, em Vila Velha, e pela Curva da Jurema, em Vitória, o fotógrafo Fernando Madeira registrou areias repletas de banhistas nesta quinta-feira (11), dia em que o Estado registrou 1.037 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e um total de 966 mortes.
VEJA FOTOS:

Praias e quiosques cheios durante a pandemia

ABORDAGENS
Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, guardas municipais e agentes de fiscalização das prefeituras realizaram ações intensas de fiscalização e conscientização da população em praias, calçadões e áreas comerciais de diversos municípios do Estado, de acordo com a Secretaria de Segurança (Sesp). 
A Operação Covid-19 teve como objetivo evitar pontos de aglomeração de pessoas e funcionamento irregular de estabelecimentos, durante a pandemia do novo Coronavírus.
Ao todo, 68 militares dos Bombeiros, com apoio dos demais envolvidos, promoveram distribuição de máscaras e panfletos, abordagem a grupos para conscientização, repetição de mensagens, através de autofalantes de viaturas e megafones nos quadriciclos, além de formação de barreiras sanitárias.
As abordagens foram realizadas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Fundão e Guarapari, na Região Metropolitana, e Anchieta e Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O balanço das ações ainda não foi divulgado. 

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