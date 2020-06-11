Marataízes registra oito mortes por coronavírus em 11 dias

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na quarta-feira (10) faleceu um idoso de 76 anos, com doença renal crônica, cardíaco, hipertenso e diabético, morador da Barra de Itapemirim. Ele foi internado no dia 22 de maio no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim por outras causas e transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro com suspeita da doença. Ele testou positivo na última terça-feira (09).

Já nesta quinta-feira, outro idoso, desta vez de 71 anos, morreu vítima da Covid-19. Segundo o município ele era hipertenso e diabético e morava na localidade de Jaboti. Ele foi atendido por uma unidade básica de saúde no dia 23 de maio, encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen, onde testou positivo para a doença. No mesmo dia foi transferido para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim.