Covid-19: após cura, secretário de Saúde de Marataízes volta ao trabalho

O secretário de Saúde de Marataízes, Eraldo Duarte, que estava afastado das atividades depois de ser infectado pelo novo coronavírus, retornou ao trabalho nesta quarta-feira (27). Ele foi recepcionado pelos servidores da pasta após 19 dias de quarentena.
Segundo a prefeitura, o secretário se afastou no dia 8 de maio, após sentir sintomas e ser internado no dia 11 na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele recebeu alta no dia 19, quando passou a cumprir o isolamento em casa.
Ao chegar na secretaria de Saúde junto com a esposa, Kamila Barreto Duarte Campanharo, Eraldo foi recepcionado com uma homenagem feita pelos servidores e agradeceu pelo apoio durante seu período de internação e de quarentena.