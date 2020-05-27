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Coronavírus

Covid-19: após cura, secretário de Saúde de Marataízes volta ao trabalho

Eraldo Duarte chegou a ser hospitalizado por conta da doença no início do mês. Ele retornou ao trabalho nesta quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 17:02

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 17:02

Eraldo Duarte foi recepcionado pelos servidores da pasta após 19 dias de quarentena
Eraldo Duarte foi recepcionado pelos servidores da pasta após 19 dias de quarentena Crédito: Divulgação/PMM
O secretário de Saúde de Marataízes, Eraldo Duarte, que estava afastado das atividades depois de ser infectado pelo novo coronavírus, retornou ao trabalho nesta quarta-feira (27). Ele foi recepcionado pelos servidores da pasta após 19 dias de quarentena.
Segundo a prefeitura, o secretário se afastou no dia 8 de maio, após sentir sintomas e ser internado no dia 11 na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele recebeu alta no dia 19, quando passou a cumprir o isolamento em casa.
Ao chegar na secretaria de Saúde junto com a esposa, Kamila Barreto Duarte Campanharo, Eraldo foi recepcionado com uma homenagem feita pelos servidores e agradeceu pelo apoio durante seu período de internação e de quarentena.

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