Município de Jaguaré confirma segunda morte por coronavírus

A Prefeitura de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, confirmou, nesta sexta-feira (12), o segundo óbito em decorrência do novo coronavírus.
De acordo com a administração municipal, a vítima um homem de 58 anos, que residia no bairro Palmital. Ele faleceu no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.
Em nota, o Executivo lamentou a morte do homem: A Prefeitura de Jaguaré presta solidariedade aos familiares neste momento de profunda tristeza.
CORONAVÍRUS EM JAGUARÉ
De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura, Jaguaré contabiliza 21 casos confirmados do novo coronavírus.