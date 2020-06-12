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Pandemia no ES

Município de Jaguaré confirma segunda morte por coronavírus

De acordo com a prefeitura, a vítima era um homem de 58 anos; ele estava hospitalizado em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 16:03

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 16:03

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
O novo coronavírus já infectou mais de 20 pessoas em Jaguaré Crédito: Freepik
A Prefeitura de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, confirmou, nesta sexta-feira (12), o segundo óbito em decorrência do novo coronavírus.
De acordo com a administração municipal, a vítima um homem de 58 anos, que residia no bairro Palmital. Ele faleceu no Hospital Estadual  Roberto Silvares, em São Mateus.

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Em nota, o Executivo lamentou a morte do homem: A Prefeitura de Jaguaré presta solidariedade aos familiares neste momento de profunda tristeza.

CORONAVÍRUS EM JAGUARÉ

De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura, Jaguaré contabiliza 21 casos confirmados do novo coronavírus.

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