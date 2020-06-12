São Mateus confirma 7ª morte em decorrência do coronavírus

O município de São Mateus já contabiliza 355 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Subiu para sete o número de óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus em São Mateus , na Região Norte do Espírito Santo . O paciente, um idoso de 77 anos, faleceu nesta quinta-feira (11).

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que a vítima tinha comorbidades e precisou de atendimento médico no último dia 6 de junho. Ao ser atendido, o paciente foi submetido ao teste rápido que confirmou a contaminação pela Covid-19.

O idoso foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu e morreu. Com o óbito, o município já acumula taxa de letalidade de 1,97%, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

SÃO MATEUS JÁ CONTABILIZA 355 CASOS

O último boletim divulgado pela Prefeitura de São Mateus nesta quinta-feira (11), revela o avanço do novo coronavírus na cidade. Segundo os dados, o município já contabiliza 355 casos confirmados da doença.

Foram notificados 1.819 casos, sendo que desses 542 foram descartados e outros 667 são considerados casos suspeitos e aguardam resultado de exames. Em todo o município, 199 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 já são consideradas curadas clinicamente.

A permanência de banhistas na praia e na faixa de areia está proibida durante o feriado prolongado de 11 a 14 de junho Crédito: Prefeitura de São Mateus / Divulgação

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