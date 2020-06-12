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Avanço da Covid-19

São Mateus confirma 7ª morte em decorrência do coronavírus

A vítima é um idoso, de 77 anos, que estava internado desde o dia 6 de junho, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A cidade já contabiliza 355 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 11:21

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 11:21

Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo
O município de São Mateus já contabiliza 355 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de São Mateus
Subiu para sete o número de óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. O paciente, um idoso de 77 anos, faleceu nesta quinta-feira (11).
A Secretaria Municipal de Saúde explicou que a vítima tinha comorbidades e precisou de atendimento médico no último dia 6 de junho. Ao ser atendido, o paciente foi submetido ao teste rápido que confirmou a contaminação pela Covid-19.

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O idoso foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu e morreu. Com o óbito, o município já acumula taxa de letalidade de 1,97%, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

SÃO MATEUS JÁ CONTABILIZA 355 CASOS

O último boletim divulgado pela Prefeitura de São Mateus nesta quinta-feira (11), revela o avanço do novo coronavírus na cidade. Segundo os dados, o município já contabiliza 355 casos confirmados da doença.
Foram notificados 1.819 casos, sendo que desses 542 foram descartados e outros 667 são considerados casos suspeitos e aguardam resultado de exames. Em todo o município, 199 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 já são consideradas curadas clinicamente.

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A permanência de banhistas na praia e na faixa de areia está proibida durante o feriado prolongado de 11 a 14 de junho Crédito: Prefeitura de São Mateus / Divulgação

PRAIAS FECHADAS

Seguindo uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Prefeitura de São Mateus instalou barreiras sanitárias nas entradas do balneário de Guriri, principal destino turístico da Região Norte, que já registra 94 casos confirmados do novo coronavírus. 
Diante das recomendações, a permanência de banhistas nas praias, assim como na faixa de areia estão proibidas durante o feriado prolongado de 11 a 14 de junho. Equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Posturas, além da Polícia Militar estão fiscalizando o cumprimento das medidas.

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