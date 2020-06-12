Covid: 'Meu Deus, aonde vamos chegar?', desabafa diretor de hospital no ES

O que mais tem chocado é ver as pessoas da funerária carregando o caixão e a família tendo que dar adeus de longe. Existe todo um preparo do corpo no necrotério do hospital: ele é coberto por sacos de lona, plástico e um lençol antes de ser colocado na urna. A funerária leva diretamente para o cemitério. Sou eu quem dou o boletim do paciente aos familiares e já anunciei muitas mortes para as famílias. É de descer lágrimas, é horrível ter que falar para parentes que um ente querido, que até outro dia vivia a vida normal, morreu.