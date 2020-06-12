Coronavírus: ES já tem 999 mortes e mais de 25 mil casos confirmados

O Espírito Santo já registrou, desde o início da pandemia, 999 mortes por coronavírus e 25.502 casos confirmados da Covid-19. Só nas últimas 24 horas, foram 33 óbitos e 1074 novos casos da doença, segundo atualização no Painel Covid-19 feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Com os últimos números, o Estado se aproxima das mil mortes por coronavírus. Em maio, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, já tinha feito uma projeção de que o Espírito Santo alcançaria essa marca ainda em junho, o que deve se confirmar ainda nessa primeira quinzena do mês.
Ainda de acordo com o painel, 13.921 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 3,92%. Ao todo, 69.426 testes para detectar a doença já foram realizados.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 4.605 registros da doença, seguido por Vitória (4.509), Vila Velha (4.420) e Cariacica (3.222). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 576 pessoas infectadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 520 casos.