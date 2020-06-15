Rodrigo Janot diz que é crime suposta invasão de deputados a hospital no ES

A reportagem postada pela seguidora de Janot no microblog é do jornal “Correio Braziliense”, o maior e mais tradicional de Brasília (DF), que reproduz matéria do “Estado de Minas”, do mesmo grupo editorial.
Com o título “Após sugestão de Bolsonaro, deputados do Espírito Santo invadem hospital”, a reportagem estampa uma foto de Torino Marques (PSL), um dos seis que foram ao Dório Silva para, supostamente, averiguar as condições de trabalho dos servidores da unidade.
O ministro Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal, recorreu também ao Twitter para criticar a ação dos deputados estaduais capixabas: “Invadir hospitais é crime - estimular também. O Ministério Público (a PGR e os MPs Estaduais) devem atuar imediatamente. É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública”, escreveu.
Participaram da inspeção ao Dório Silva os deputados Vandinho Leite (PSDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Carlos Von (Avante), Torino Marques (PSL), Danilo Bahiense (PSL) e Capitão Assumção (Patriota).
Chamada de "invasão" pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
, a ação conjunta dos seis deputados teve grande repercussão na imprensa nacional e nos meios políticos. O senador Humberto Costa (PT-PE) foi um dos que postaram a notícia em suas redes sociais. Blogueiros e colunistas também criticaram a visita dos políticos.