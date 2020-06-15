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Leonel Ximenes

Rodrigo Janot diz que é crime suposta invasão de deputados a hospital no ES

Ex-procurador-geral da República comentou a "visita surpresa" dos parlamentares ao Dório Silva na última sexta-feira: "Quanta insensatez!"

Públicado em 

15 jun 2020 às 17:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ex Procurador-geral da República, Rodrigo Janot
 Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República Crédito: Fellipe Sampaio/STF
O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot considerou que, “em tese”, é crime a suposta “invasão” do Hospital Dório Silva por seis deputados estaduais do Espírito Santo, na última sexta-feira (12). Ao comentar a postagem de uma internauta sobre o caso, no Twitter, o ex-PGR criticou a incursão dos parlamentares ao hospital: “Quanta insensatez!”.
A reportagem postada pela seguidora de Janot no microblog é do jornal “Correio Braziliense”, o maior e mais tradicional de Brasília (DF), que reproduz matéria do “Estado de Minas”, do mesmo grupo editorial.
Com o título “Após sugestão de Bolsonaro, deputados do Espírito Santo invadem hospital”, a reportagem estampa uma foto de Torino Marques (PSL), um dos seis que foram ao Dório Silva para, supostamente, averiguar as condições de trabalho dos servidores da unidade.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, recorreu também ao Twitter para criticar a ação dos deputados estaduais capixabas: “Invadir hospitais é crime - estimular também. O Ministério Público (a PGR e os MPs Estaduais) devem atuar imediatamente. É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública”, escreveu.
Participaram da inspeção ao Dório Silva os deputados Vandinho Leite (PSDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Carlos Von (Avante), Torino Marques (PSL), Danilo Bahiense (PSL) e Capitão Assumção (Patriota).
Chamada de "invasão" pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), a ação conjunta dos seis deputados teve grande repercussão na imprensa nacional e nos meios políticos. O senador Humberto Costa (PT-PE) foi um dos que postaram a notícia em suas redes sociais. Blogueiros e colunistas também criticaram a visita dos políticos.

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O atual procurador-geral da República, Augusto Aras, anunciou que vai acionar procuradores federais em São Paulo e no Distrito Federal para investigar a invasão a hospitais e as agressões a profissionais de saúde. A medida pode ser estendida a outros Estados, como o Espírito Santo.
Tudo começou na quinta-feira (11) à noite. Durante a sua tradicional live no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro pediu a seus seguidores que “arranjassem uma maneira de entrar” em hospitais públicos e de campanha e filmassem leitos de UTI para comprovar se se as estruturas realmente estão ocupadas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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