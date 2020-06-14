Gilmar Mendes diz que invasão a hospitais é crime e Carlos Bolsonaro reage

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes entende que invadir hospitais é crime Crédito: Nelson Jr. | SCO-STF

O pedido do presidente Jair Bolsonaro a seguidores para entrarem em hospitais públicos e filmarem os leitos de UTI provocou reação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O comentário foi feito por Bolsonaro em uma transmissão nas redes sociais na última quinta-feira (11) . O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), por sua vez, defendeu a sugestão feita pelo pai.

Neste domingo (14), Gilmar Mendes foi às redes sociais para criticar o pedido do chefe do Executivo. No texto, o ministro destacou que a atitude configura crime e cobrou que o autoridades, como o Ministério Público, ajam "imediatamente".

Invadir hospitais é crime - estimular também. O Ministério Público (a PGR e os MPs Estaduais) devem atuar imediatamente. É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 14, 2020

Em seguida, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, defendeu o recado do pai na mesma rede social. "Só um bandido ou um doente mental para minimamente crer que o Presidente incentivou invasão a hospitais ao invés de entender que o citado foi para que cidadãos cumpram seu direito de fiscalizar os gastos públicos", afirmou o vereador.

O presidente Bolsonaro afirmou que seriam necessárias pessoas "na ponta da linha" para mostrar se os leitos estão ocupados ou não; e se os gastos são compatíveis. Ele também prometeu repassar os dados para a Polícia Federal e para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).