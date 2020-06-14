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Pandemia

Serra é a cidade com mais mortes por Covid-19 no ES; veja lista completa

No município já morreram 227 pessoas em decorrência do coronavírus, o que equivale a 22,08% das mortes registradas no Estado. Total de óbitos no Espírito Santo chegou a 1.028
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 08:50

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 08:50

Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19 Crédito: Luciney Araújo
O município da Serra é o que apresenta o maior número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Espírito Santo. De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na cidade já morreram 227 pessoas  o que equivale a 22,08% das mortes registradas no Estado.
Logo na sequência aparece Vila Velha (174 óbitos), Vitória (165) e Cariacica (159). Fora da Grande Vitória, a maior parte dos óbitos aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul, onde 25 pessoas já perderam a vida para a doença.
Neste sábado (13), o Espírito Santo superou a marca de mil mortes pela doença. Ao todo, 1.028 pessoas morreram em decorrência da doença que já registra 26.011 infectados no Espírito Santo. Ao ultrapassar o número de mil mortos, o Espírito Santo se junta aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará e Amazonas, todos com mais de mil óbitos relacionados à doença.
Do total de óbitos, 29 foram registrados nas últimas 24 horas  já os casos confirmados são 26.011, sendo 509 nas últimas 24 horas. A letalidade no Estado chegou a 3,94% e 14.224 pessoas já são consideradas curadas para um total de 70.550 testes realizados no Espírito Santo.

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A maior quantidade de casos está registrada na Serra  4.605, com uma letalidade de 4,86%. Na sequência aparecem os municípios de Vitória (4.509 casos e 3,55% de letalidade) e Vila Velha (4.420 casos e 3,80% de letalidade). O município de Cariacica apresenta menos casos que os vizinhos (3.222), porém é o que tem a maior letalidade: 4,90%.
Entre os bairros, o maior número de contaminados é observado em Jardim Camburi, na Capital: 587 pessoas já foram infectadas no local. Depois aparece Praia da Costa, em Vila Velha, com 530 casos confirmados. Na Serra o bairro de Feu Rosa (228) lidera o número pessoas com a doença e em Cariacica a maioria dos casos foi registrado em Campo Grande ( 177).

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