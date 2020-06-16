Invasão a hospitais: CRM-ES pede respeito a pacientes e profissionais

Deputados estaduais chegaram a entrar de "surpresa" no hospital estadual Dório Silva Crédito: Vitor Jubini

Confira na íntegra: Em nota, a entidade afirmou entender a gravidade do momento atual, de pandemia do novo coronavírus , diante do qual autoridades e a sociedade não deveriam "perder tempo" ampliando tensões políticas. O CRM destacou ainda o trabalho que vem sendo desempenhado pelos profissionais de saúde, que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19.

"O Brasil vive um momento grave demais para que as autoridades públicas e a sociedade em geral percam tempo ampliando a tensão política nacional.

Os hospitais estão funcionando próximo do seu limite e atendendo bem a população, na medida do possível, graças especialmente aos abnegados profissionais que estão na ponta desse trabalho árduo de enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

Na próxima quarta-feira, representantes do CRM-ES, da Frente Parlamentar e da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e dos médicos que trabalham no Hospital Estadual Dr. Dório Silva se reunirão para discutir e refletir sobre a gravidade da situação naquela unidade e no Espírito Santo.

O Conselho apela para que todos, autoridades e sociedade, tenham respeito pelos pacientes, seus familiares e os profissionais da saúde".

A reportagem também procurou a Associação Médica do Espírito Santo (Ames) e o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

RELEMBRE DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE

Em live nas redes sociais da última quinta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro defendeu que seguidores ingressassem em hospitais para verificar a ocupação dos leitos. Caso as imagens demonstrassem anormalidade, elas deveriam então ser encaminhadas ao governo federal, que repassaria para a Polícia Federal ou para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para que fossem investigadas.

Nas palavras dele: "Tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso e mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda", disse.