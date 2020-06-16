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Tranquilizou os fãs

Amaro Lima contrai Covid-19: Febre, dor de cabeça e perda de paladar

Músico capixaba recebeu diagnóstico nesta segunda (15) após relatar ao médico que teve febre, leve dor de cabeça e perda de paladar; Amaro Lima está isolado em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 11:03

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 11:03

O músico Amaro Lima
O músico Amaro Lima Crédito: Reprodução/Instagram @realamarolima
Amaro Lima foi até as redes sociais na noite desta segunda-feira (15) para revelar aos seguidores e fãs que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Na última semana, o músico capixaba acordou um dia com febre, teve leves dores de cabeça e no fim de semana apresentou perda de paladar  três dos sintomas da Covid-19.
Cancelei apresentações, nesse meio tempo meu médico pediu para fazer o teste swab e o teste deu positivo. Saiu hoje o resultado. Mas eu estou bem, não tive nenhum sintoma mais grave da doença... Só essa febre no primeiro dia e dor de cabeça, disse, em vídeo publicado no Instagram.
O artista também relatou que está isolado em um quarto de sua casa, mantendo distância da família, para evitar que outras pessoas sejam contaminadas pela doença. Não posso ir para o estúdio gravar nada, então o especial desta semana no YouTube não vai rolar. Tenho que ficar aqui até semana que vem para completar 14 dias de isolamento para não contagiar ninguém, justificou.

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Estou recebendo comidinha na porta, carinho da minha filha de longe, da minha família, e aproveitando esse tempo para compor, ver mais filmes... Uma desacelerada que eu não estava tendo nesse período de quarentena, finalizou.
Em seguida, Amaro também agradeceu amigos que telefonaram para ele assim que souberam que o músico havia se infectado com o novo coronavírus.

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