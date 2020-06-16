Amaro Lima contrai Covid-19: Febre, dor de cabeça e perda de paladar

Amaro Lima foi até as redes sociais na noite desta segunda-feira (15) para revelar aos seguidores e fãs que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Na última semana, o músico capixaba acordou um dia com febre, teve leves dores de cabeça e no fim de semana apresentou perda de paladar três dos sintomas da Covid-19.
Cancelei apresentações, nesse meio tempo meu médico pediu para fazer o teste swab e o teste deu positivo. Saiu hoje o resultado. Mas eu estou bem, não tive nenhum sintoma mais grave da doença... Só essa febre no primeiro dia e dor de cabeça, disse, em vídeo publicado no Instagram.
O artista também relatou que está isolado em um quarto de sua casa, mantendo distância da família, para evitar que outras pessoas sejam contaminadas pela doença. Não posso ir para o estúdio gravar nada, então o especial desta semana no YouTube não vai rolar. Tenho que ficar aqui até semana que vem para completar 14 dias de isolamento para não contagiar ninguém, justificou.
Estou recebendo comidinha na porta, carinho da minha filha de longe, da minha família, e aproveitando esse tempo para compor, ver mais filmes... Uma desacelerada que eu não estava tendo nesse período de quarentena, finalizou.
Em seguida, Amaro também agradeceu amigos que telefonaram para ele assim que souberam que o músico havia se infectado com o novo coronavírus.