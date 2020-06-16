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Namoro à vista?

Bruna Marquezine e Enzo Celulari vivem clima de romance, diz jornal

Marquezine e Celulari estariam se conhecendo melhor por mensagens, já que não devem se encontrar em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo informações do jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 09:09

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 09:09

O empresário Enzo Celulari e a atriz Bruna Marquezine
O empresário Enzo Celulari e a atriz Bruna Marquezine Crédito: Montagem A GAZETA
Bruna Marquezine e Enzo Celulari andam tendo uma troca de mensagens em clima de romance desde que participaram juntos de uma ação social, segundo informações do jornal Extra. Os dois estariam se conhecendo melhor desde que o empresário organizou um bazar virtual do qual a atriz participou. 
Segundo a publicação, amigos de Bruna revelam que ela está encantada com a forma como Enzo a está tratando e a atriz teria ficado tão empolgada com o bazar solidário do bonitão que chegou a enviar cinco malas com doações para o projeto do filho de Claudia Raia e Edson Celulari

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Desde o término do relacionamento com Neymar, Bruna não assumiu nenhum relacionamento. O mesmo que acontece com Enzo, que desde que pôs fim no namoro com a bilionária Victoria Grendene, pouco antes do carnaval deste ano, prefere manter a vida amorosa em sigilo. 

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