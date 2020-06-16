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Vaza áudio de Latino falando sobre Anitta: 'Uma das maiores decepções'

Em áudio vazado na web, cantor detalhou o que teria sido episódio de desentendimento com Anitta na mansão da Poderosa envolvendo amigos em comum estrangeiros; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 08:32

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 08:32

O cantor Latino
O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino
Em um áudio vazado na web, Latino supostamente surge contando o que teria sido um episódio de desentendimento entre ele e a cantora Anitta
Na gravação, o cantor começa falando que estava conversando com alguns amigos estrangeiros em um evento na casa da funkeira até ela mesma aparecer e começar a conversar com o mesmo grupo. 
"Estava desenrolando o inglês, mas não estava falando da minha carreira, quem eu era, estava só dando uma atenção para os caras. Aí ela chega, quer roubar a cena, daquele jeito dela, espalhafatosa. Ela começou a falar, fiquei quieto, ela não falou comigo, deu um oi bem frio. Eu estava no bar, no canto. Ela não viu que eu estava falando em inglês com os caras, acho que ela não sabia que eu falava tão bem inglês. Aí perguntaram quem eu era. Ela olhou e falou 'ele é old school, ele já fez muito sucesso, mas hoje tá falido, tá quebrado", teria dito Latino, segundo informações da revista Caras. 

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Em seguida, continuou: "Cheguei em casa fiquei no quarto chorando pensando por que o ser humano é capaz de fazer isso, o que faz o ser humano querer desmerecer o outro para crescer e se sentir superior. Essa coisa dela de desmerecer o outro para se sentir poderosa é tão feio. A partir disso nunca mais quis ideia com ela. Se tiver do meu lado eu saio e vou para outro canto. Isso foi uma das maiores decepções do mundo artístico pra mim". 

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