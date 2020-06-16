Vaza áudio de Latino falando sobre Anitta: 'Uma das maiores decepções'

O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino

Em um áudio vazado na web, Latino supostamente surge contando o que teria sido um episódio de desentendimento entre ele e a cantora Anitta

Na gravação, o cantor começa falando que estava conversando com alguns amigos estrangeiros em um evento na casa da funkeira até ela mesma aparecer e começar a conversar com o mesmo grupo.

"Estava desenrolando o inglês, mas não estava falando da minha carreira, quem eu era, estava só dando uma atenção para os caras. Aí ela chega, quer roubar a cena, daquele jeito dela, espalhafatosa. Ela começou a falar, fiquei quieto, ela não falou comigo, deu um oi bem frio. Eu estava no bar, no canto. Ela não viu que eu estava falando em inglês com os caras, acho que ela não sabia que eu falava tão bem inglês. Aí perguntaram quem eu era. Ela olhou e falou 'ele é old school, ele já fez muito sucesso, mas hoje tá falido, tá quebrado", teria dito Latino, segundo informações da revista Caras.