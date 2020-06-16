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Jojo Todynho recebe proposta de mais de R$ 150 mil para 'A Fazenda'

Além dessa quantia, a emissora também ofereceu uma participação ainda maior nas ações publicitárias do projeto, que no total vai somar mais de R$ 150 mil para a funkeira integrar o time da 12º edição do reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 08:23

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 08:23

A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução / Instagram
Não é de hoje que o nome da funkeira Jojo Todynho, 23, circula na lista de possíveis participantes do reality show A Fazenda 12 (Record TV). Apesar da emissora não ter confirmado, é quase certo que a cantora fará parte do programa, que pode ter a sua estreia antecipada para agosto.
Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, Todynho é a participante que mais vai lucrar com o reality. O convite para o confinamento em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, gira em torno de R$ 70 mil, diferentemente dos demais participantes, que ganharão R$ 25 mil e R$ 40 mil.
Além dessa quantia, a emissora também ofereceu uma participação ainda maior nas ações publicitárias do projeto, que no total vai somar mais de R$ 150 mil para a funkeira integrar o time da 12º edição do reality.
Além de Jojo Todynho, e o ator Kadu Moliterno, 67, é apontado como possível concorrente do reality. Moliterno e a mulher, Cristianne Rodriguez, 38, estavam entre os nomes cotados para participar do Power Couple. Porém, as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, fizeram com que a temporada de 2020 do reality fosse cancelada. Dessa forma, segundo a colunista Fábia Oliveira, o ator foi convidado a integrar o elenco de A Fazenda.

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Os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa são outros nomes cotados para entrar no reality. Na última edição, Lucas Viana, 28, superou a ex-BBB Hariany Almeida e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Marcos Mion, apresentador das últimas edições, deve retornar para A Fazenda 12.

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