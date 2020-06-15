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Alok fica indignado após cunhado pedir auxílio de R$ 600: 'Pegou mal'

DJ e a esposa, Romana Novais, foram às redes sociais explicar a polêmica envolvendo o cunhado de Alok e o auxílio emergencial do governo: 'Não nos avisou'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 10:04

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 10:04

O DJ Alok no Rock In Rio 2019
O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto
Alok disse que foi pego de surpresa com a notícia de que o cunhado, o irmão de Romana Novais, pediu e recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O DJ foi às redes sociais gravar vídeos e falou sobre a situação. 
"Para nossa indignação e surpresa ele usou mesmo o auxílio emergencial. E não nos avisou. Nós fazemos de tudo por nossa família. Eu sustento a minha, e a Romana também", começou. 

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Em seguida, Alok pediu que o cunhado devolvesse o valor. "Enfim, galera, pegou muito mal, mas já pedimos para ele devolver o dinheiro. É isso, galera, não controlamos as pessoas. Infelizmente, aconteceu, mas, a partir de agora, não acontecerá mais. Eu tento salvar o mundo, mas às vezes a gente não consegue", concluiu. 
Alok e Romana descobriram que o cunhado do DJ havia solicitado o auxílio após fãs repararem no aplicativo do governo que foi filmado pela própria esposa do artista em vídeo que viralizou na web. "Pessoal, a Romana acabou de me mostrar que ela fez um story e lá mostrava o celular do irmão. E tinha um aplicativo do auxílio emergencial. Começou a repercutir super mal. Fomos perguntar para ele o que estava acontecendo", explicou. 

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