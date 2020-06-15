Alok fica indignado após cunhado pedir auxílio de R$ 600: 'Pegou mal'

O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto

Alok disse que foi pego de surpresa com a notícia de que o cunhado, o irmão de Romana Novais , pediu e recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O DJ foi às redes sociais gravar vídeos e falou sobre a situação.

"Para nossa indignação e surpresa ele usou mesmo o auxílio emergencial. E não nos avisou. Nós fazemos de tudo por nossa família. Eu sustento a minha, e a Romana também", começou.

Em seguida, Alok pediu que o cunhado devolvesse o valor. "Enfim, galera, pegou muito mal, mas já pedimos para ele devolver o dinheiro. É isso, galera, não controlamos as pessoas. Infelizmente, aconteceu, mas, a partir de agora, não acontecerá mais. Eu tento salvar o mundo, mas às vezes a gente não consegue", concluiu.