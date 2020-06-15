Alok fica indignado após cunhado pedir auxílio de R$ 600: 'Pegou mal'

Alok disse que foi pego de surpresa com a notícia de que o cunhado, o irmão de Romana Novais, pediu e recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O DJ foi às redes sociais gravar vídeos e falou sobre a situação.
"Para nossa indignação e surpresa ele usou mesmo o auxílio emergencial. E não nos avisou. Nós fazemos de tudo por nossa família. Eu sustento a minha, e a Romana também", começou.
Em seguida, Alok pediu que o cunhado devolvesse o valor. "Enfim, galera, pegou muito mal, mas já pedimos para ele devolver o dinheiro. É isso, galera, não controlamos as pessoas. Infelizmente, aconteceu, mas, a partir de agora, não acontecerá mais. Eu tento salvar o mundo, mas às vezes a gente não consegue", concluiu.
Alok e Romana descobriram que o cunhado do DJ havia solicitado o auxílio após fãs repararem no aplicativo do governo que foi filmado pela própria esposa do artista em vídeo que viralizou na web. "Pessoal, a Romana acabou de me mostrar que ela fez um story e lá mostrava o celular do irmão. E tinha um aplicativo do auxílio emergencial. Começou a repercutir super mal. Fomos perguntar para ele o que estava acontecendo", explicou.