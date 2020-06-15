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Crise do coronavírus

Rita Cadillac faz 66 anos e lamenta: 'Não tem entrado um real na conta'

Eterna chacrete fez show virtual no último sábado (13) para celebrar seu aniversário e lamentou, em recente depoimento, a falta de trabalhos na pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 09:45

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 09:45

A artista Rita Cadillac
A artista Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Rita Cadillac celebrou seus 66 anos de idade no último sábado (13), mas parece que isolada em meio à pandemia do novo coronavírus a ex-chacrete não tem tanto a comemorar assim. Em depoimento à revista Veja, a artista falou sobre sua realidade durante o surto da Covid-19 e a falta de trabalhos. 
"Não tem entrado um real na minha conta"
Rita Cadillac - Artista
Rita ainda tem enfrentado comentários que criticam seu pedido do auxílio emergencial de R$ 600

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"Chorei com as agressões que sofri por ter recebido o auxílio emergencial. Não fui eu que me aprovei, foi o governo. As pessoas têm de ponderar, não sou considerada uma artista de classe A, minha casa é simples, moro de aluguel", admitiu. 

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