Rita Cadillac faz 66 anos e lamenta: 'Não tem entrado um real na conta'

Rita Cadillac celebrou seus 66 anos de idade no último sábado (13), mas parece que isolada em meio à pandemia do novo coronavírus a ex-chacrete não tem tanto a comemorar assim. Em depoimento à revista Veja, a artista falou sobre sua realidade durante o surto da Covid-19 e a falta de trabalhos.
"Não tem entrado um real na minha conta"
"Chorei com as agressões que sofri por ter recebido o auxílio emergencial. Não fui eu que me aprovei, foi o governo. As pessoas têm de ponderar, não sou considerada uma artista de classe A, minha casa é simples, moro de aluguel", admitiu.