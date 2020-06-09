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Pedro Permuy

Rita Cadillac fala de polêmica, irmã no ES e "festa" online de 66 anos

"Rita Cadillac está dormindo", soltou Rita de Cássia Coutinho, a própria Rita Cadillac, ao esclarecer polêmica de auxílio de R$ 600; eterna chacrete completa 66 anos no sábado (13) e prepara show virtual por meio de live

Públicado em 

09 jun 2020 às 08:46
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A artista Rita Cadillac
A artista Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Rita Cadillac está em festa! Isolada na casa em que vive, em Santa Cecília, bairro de São Paulo, no próximo sábado (13) a eterna chacrete completa 66 anos de idade - negando qualquer plástica além de silicone nos seios e lipo na papada - e vai celebrar a data com pocket show na internet. A lady do povo se mantém em quarentena com o irmão e está sem ver até o filho, nora e neta. “Quero sair abraçando todos quando tudo passar”, brinca.
Apesar do sorriso de orelha a orelha, e ao contrário do que pode parecer, ela enfrentou um bocado de obstáculos até chegar aqui. O último deles pode-se dizer que foi a polêmica que acabou se envolvendo a artista ao pedir o auxílio de R$ 600 do governo federal em meio à pandemia do novo coronavírus.
“Nem todo artista é milionário, não tenho casas como falaram... Estou procurando até agora (risos)”, diz ela, que antes do isolamento social imposto pelo surto da Covid-19 fazia em média de 15 a 20 shows por mês. “Vou fazer uma live especial neste sábado (13) para comemorar meu aniversário”, adianta ela, em bate-papo com a coluna na noite desta segunda (8), quando foi  questionada se não pretendia migrar de vez para o mundo digital. A conversa com Rita aconteceu por live no Instagram de A GAZETA (vídeo disponível no fim desta publicação).
A artista Rita Cadillac
  Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
No entanto, ao contrário de grandes artistas – da classe A, como Rita mesmo chama – a ex-chacrete entrega falta de estrutura para esse tipo de programação. “Se você olhar, são grandes shows, grandes lives, com grandes patrocínios, que eu não tenho. Esse live de sábado está muito sendo feita com a ajuda de amigos”, detalha. No período de pandemia, a artista ainda explica que tem deixado seu perfil do Instagram às ordens do comércio e lojas do bairro que vive para divulgação gratuita. 
Para a comemoração da nova idade, Rita dividirá as telas da live com Markinhos Moura, que também aniversaria na mesma data. A apresentação do pocket show será feita por Lisa Gomes, repórter do TV Fama, da Rede TV.
"O que é bom para o moral? Ser feliz, respeitar, se cuidar, colocar a cabeça em ordem..."
Rita Cadillac - Artista 

A IRMÃ CAPIXABA

Muita gente até não sabe. Mas sim, caro leitor, Rita Cadillac tem mais raízes capixabas do que se possa imaginar.
Além de ter desfilado no Carnaval de Vitória 2020 como Luz del Fuego e ter interpretado a famosa bailarina de Cachoeiro de Itapemirim em espetáculo de teatro que fez o maior sucesso em São Paulo, a artista é irmã de uma moradora de Iriri.

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Zaira – meia-irmã de Rita por parte de mãe – já morou em Jardim da Penha, em Vitória, e se mudou para Iriri há alguns anos. No entanto, isolada em meio à pandemia do novo coronavírus, ela está passando uma temporada com a filha na Capital.
“Nos falamos sempre. Vou ao Espírito Santo com certa frequência e estão todos bem. Também sempre estou no Estado para o Festival de Cinema de Vitória, adoro a Lúcia Caus (organizadora) e sou embaixadora de um empreendimento, também, que é daí”, exclama.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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