Rita Cadillac pede auxílio emergencial e diz que R$ 600 ajudou a pagar contas

A ex-Chacrete Rita Cadillac Crédito: Instagram/ritacadillac

Não são só anônimos que têm recorrido ao auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo durante a pandemia do novo coronavírus. A atriz e dançarina Rita Cadillac, 65, também recorreu ao benefício e afirma que o dinheiro ajudou a pagar as contas de sua casa.

Rita falou sobre o assunto em um vídeo encaminhado ao quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral (Record), e revelou que já perdeu alguns amigos devido à Covid-19 e que um de seus sobrinhos está internado por causa da doença.

"Pedi o auxílio sim. Como cidadã, pedi sim e, graças a Deus, veio em muito boa hora, porque ajudou a pagar a luz, a pagar telefone, a pagar tudo", afirmou a ex-chacrete. "Eu, como cidadã, achei que tinha esse direito, e foi aceito. Estou sem trabalhar desde março, então só sai dinheiro, não entra."

No fim do ano passado, Rita Cadillac se envolveu em uma polêmica com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), após ele citá-la durante uma discussão com o também deputado federal Alexandre Frota (PSDB), recordando os filmes pornô feitos por ele.

"Então senhor excelentíssimo Eduardo Bolsonaro, o senhor citou meu nome na CPI da fake news e eu me senti muito humilhada. O senhor me citou dizendo que eu gosto de filmes e eu não gosto e nem gostei de fazer filme nenhum desse cunho que o senhor falou."