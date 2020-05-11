Jonas Brothers vão sortear churrasco para fãs que fizerem doações

Nick, Joe e Kevin formam o Jonas Brothers Crédito: Instagram/@jonasbrothers

O trio Jonas Brothers anunciou que irá sortear um churrasco para os fãs que doarem para uma instituição de caridade. Em um vídeo divulgado no Instagram da banda, Joe, Nick e Kevin afirmam que irão cozinhar para o ganhador, bem como sua família e amigos.

Joe diz que será o DJ do evento, enquanto Kevin cuidará da comida e Nick "vai dançar break para você". "Com sorte, não vou queimar os hambúrgueres", diz Nick.

As doações podem ser feitas pelo site Fanatics.com e têm como objetivo arrecadar fundos para a America's Food Fund (Fundo de Alimentos da América), que fornece alimentos para pessoas necessitadas durante a pandemia do novo coronavírus.

O America's Food Fund foi criado por meio da união do ator Leonardo DiCaprio, a executiva Laurene Powell Jobs, a Fundação Ford e a Apple. Quando foi anunciado, no início de abril, a fundação dizia que as doações eram destinadas a ajudar famílias de baixa renda, idosos, indivíduos que perderam o emprego e crianças que dependem da merenda escolar para se alimentar.