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Coronavírus

Jonas Brothers vão sortear churrasco para fãs que fizerem doações

Joe será DJ do evento, enquanto Kevin cuidará da comida e Nick 'vai dançar break'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:13

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:13

Nick, Joe e Kevin formam o Jonas Brothers
Nick, Joe e Kevin formam o Jonas Brothers Crédito: Instagram/@jonasbrothers
O trio Jonas Brothers anunciou que irá sortear um churrasco para os fãs que doarem para uma instituição de caridade. Em um vídeo divulgado no Instagram da banda, Joe, Nick e Kevin afirmam que irão cozinhar para o ganhador, bem como sua família e amigos.
Joe diz que será o DJ do evento, enquanto Kevin cuidará da comida e Nick "vai dançar break para você". "Com sorte, não vou queimar os hambúrgueres", diz Nick.
As doações podem ser feitas pelo site Fanatics.com e têm como objetivo arrecadar fundos para a America's Food Fund (Fundo de Alimentos da América), que fornece alimentos para pessoas necessitadas durante a pandemia do novo coronavírus.
O America's Food Fund foi criado por meio da união do ator Leonardo DiCaprio, a executiva Laurene Powell Jobs, a Fundação Ford e a Apple. Quando foi anunciado, no início de abril, a fundação dizia que as doações eram destinadas a ajudar famílias de baixa renda, idosos, indivíduos que perderam o emprego e crianças que dependem da merenda escolar para se alimentar.
"Diante dessa crise, organizações como a World Central Kitchen e a Feeding America nos inspiraram com seu compromisso inabalável de alimentar as pessoas mais vulneráveis em necessidade", disse DiCaprio, em seu perfil no Instagram. "Agradeço a eles por seu incansável trabalho na linha de frente, eles merecem todo o nosso apoio."

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