Criticado por anunciar sorteio de cão, Latino diz que fará doação a ONGs

O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino revelou na tarde desta quarta-feira (6) que pretende reverter parte da arrecadação de sua última live para ONGs de animais abandonados. A decisão foi tomada depois de ele se ver envolvido em uma polêmica após anunciar em seu Instagram que daria um cãozinho como prêmio para quem fizesse a melhor dança de sua música.

"Muita gente me pedindo para que as doações feitas pudessem ser revertidas para as ONGs de animais. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Se isso for visto como uma forma de retratação eu acho bem justo", começou.

"Achei uma boa ideia, ainda mais se isso reforçar uma retratação minha, já que todos nós temos o direito de errar e o dever de corrigir. O importante é seguir em frente, tentar ser melhor todos os dias e perceber que nem sempre nossas intenções, por melhores que sejam, serão bem-sucedidas", postou.

A polêmica envolveu muitos seguidores que criticaram o fato de ele querer dar um cão como brinde em uma brincadeira como se fosse um objeto. Até a ambientalista e defensora dos direitos dos animais Luisa Mell se sentiu incomodada.

"Infelizmente, o Latino não entendeu a mensagem. Ele acha que se trata de haters [quem criticou]. Mas não tem nada a ver com haters, não, Latino. São pessoas conscientes de que estão tentando te ensinar que animais não são coisas", publicou.