Clipe 'caseiro' gravado por Latino trará recursos para combate à Covid-19

Clipe gravado por Latino trará recursos para combate ao novo coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram @latino

Passando uns dias de férias em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, logo após o carnaval, o cantor, que estava com a namorada e amigos, recebeu a notícia de que uma tia recém-chegada de uma viagem à Itália poderia ter contraído coronavírus. Como haviam tido contato com ela, a orientação foi para que ficassem isolados por 15 dias.

"Não dava pra fazer muita coisa e até sair o resultado do exame dela precisamos ficar isolados lá. Foi aí que tivemos a ideia de fazer do limão uma boa limonada. Reuni a turma que estava lá comigo e inventamos um personagem para cada um, pegamos um celular e começamos a gravar", relata.

"Lili" conta a história do DJ Lulu, vivido pelo influenciador digital Julio Prominentt, que conquista as mulheres não pela beleza, mas pelo humor. Com composição de Latino, Dalmo Beloti e Nildomar Dantas, ainda participam do clipe a namorada do cantor, Rafaella Ribeiro, DJ Dennis, Fabio Souza, Christovam Neumann, Heidy Renata, Guilherme Dames e Gabriela Teixeira.