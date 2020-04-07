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Clipe 'caseiro' gravado por Latino trará recursos para combate à Covid-19

'Nossa intenção é divertir as pessoas e mostrar que a música pode tornar as coisas mais leves. E o dinheiro arrecadado com a monetização do clipe vamos doar para alguma causa emergencial da Covid-19', disse o artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:06

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:06

O cantor Latino
Clipe gravado por Latino trará recursos para combate ao novo coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram @latino
Passando uns dias de férias em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, logo após o carnaval, o cantor, que estava com a namorada e amigos, recebeu a notícia de que uma tia recém-chegada de uma viagem à Itália poderia ter contraído coronavírus. Como haviam tido contato com ela, a orientação foi para que ficassem isolados por 15 dias.
"Não dava pra fazer muita coisa e até sair o resultado do exame dela precisamos ficar isolados lá. Foi aí que tivemos a ideia de fazer do limão uma boa limonada. Reuni a turma que estava lá comigo e inventamos um personagem para cada um, pegamos um celular e começamos a gravar", relata.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Lili" conta a história do DJ Lulu, vivido pelo influenciador digital Julio Prominentt, que conquista as mulheres não pela beleza, mas pelo humor. Com composição de Latino, Dalmo Beloti e Nildomar Dantas, ainda participam do clipe a namorada do cantor, Rafaella Ribeiro, DJ Dennis, Fabio Souza, Christovam Neumann, Heidy Renata, Guilherme Dames e Gabriela Teixeira.
"Nossa intenção é divertir as pessoas e mostrar que a música pode tornar as coisas mais leves. E o dinheiro arrecadado com a monetização do clipe vamos doar para alguma causa emergencial da Covid-19", disse Latino.

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