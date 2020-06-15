Fotos: Luan Santana lidera audiência na Globo e vira assunto mais comentado

A tela da Globo foi só romantismo no último sábado (13), com show de Luan Santana que começou às 22h30. Ao som de Chuva de Arroz, o cantor deu início ao memorável especial "Luan Love em Casa", que ganhou transmissão também pelo Multishow, Globoplay e todas as plataformas digitais da emissora e do artista, entrando na lista dos assuntos mais comentados na internet.
Segundo dados da pesquisa em tempo real da Kantar Ibope Media, em São Paulo, a transmissão da "Live Love" rendeu 18,4 pontos de audiência à Globo. Para se ter uma ideia, o segundo lugar manteve média de 4,8 pontos na faixa das 22h31 às 23h41. E o sucesso, traduzido em números, destaca dados superlativos: mais de 30 milhões de telespectadores (projeção a partir de dados do Kantar Ibope em todo o Brasil), além de duas posições registradas nos trending topics mundiais no Twitter.
""Foi um momento marcante e inesquecível. Bebi da fonte dos anos 80. Na produção, usamos sintetizadores dos anos 80 e, no som da bateria, a caixa com muito reverb, guitarra com um timbre oitentista. Interpretar grandes nomes do romantismo como o nosso rei Roberto Carlos, Wando, Ed Sheeran e Elvis Presley me inspirou em tudo o que idealizo daqui para frente. E como foi prazeroso dar nova roupagem às minhas músicas e ainda mais especial lançar 'Asas'"
"Asas", faixa inédita de Matheus Aleixo (da dupla com Kauan), ganhou registro de clipe em momento inédito na TV. Afinal, é a primeira vez que um artista faz este tipo de captação em live.
Além de levar divertimento em tempos tão difíceis e uma dose de qualidade e bom tom em romantismo, nesta semana dedicada aos namorados, a apresentação também teve como objetivo conscientizar e ajudar famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus. As arrecadações serão destinadas ao projeto "Fome de Música", que atende profissionais da área.
Além de depoimentos de fãs apaixonados, teve Kleber Toledo falando para Camila Queiroz. Depois, Gabriel Medina declarando o seu amor a Yasmin Brunet. E ainda Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Ludmilla para Bruna e tantos outros.
Inspirado na estética e concepção musical dos anos 80, com cenário tecnológico, o show virtual contou com participações para lá de especiais, como a do padre Fábio de Melo, em "Aleluia", e de Luísa Sonza em "Tudo o Que Você Quiser".