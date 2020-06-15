Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombou na web!

Fotos: Luan Santana lidera audiência na Globo e vira assunto mais comentado

Em noite histórica de live transmitida pela Globo, cantor fez sucesso com show e gravou clipe com mais de 30 milhões de pessoas assistindo à sua 'Live Love' na TV aberta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 09:16

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 09:16

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Gui Dalzoto
A tela da Globo foi só romantismo no último sábado (13), com show de Luan Santana que começou às 22h30. Ao som de Chuva de Arroz, o cantor deu início ao memorável especial "Luan Love em Casa", que ganhou transmissão também pelo Multishow, Globoplay e todas as plataformas digitais da emissora e do artista, entrando na lista dos assuntos mais comentados na internet.
Segundo dados da pesquisa em tempo real da Kantar Ibope Media, em São Paulo, a transmissão da "Live Love" rendeu 18,4 pontos de audiência à Globo. Para se ter uma ideia, o segundo lugar manteve média de 4,8 pontos na faixa das 22h31 às 23h41. E o sucesso, traduzido em números, destaca dados superlativos: mais de 30 milhões de telespectadores (projeção a partir de dados do Kantar Ibope em todo o Brasil), além de duas posições registradas nos trending topics mundiais no Twitter.
""Foi um momento marcante e inesquecível. Bebi da fonte dos anos 80. Na produção, usamos sintetizadores dos anos 80 e, no som da bateria, a caixa com muito reverb, guitarra com um timbre oitentista. Interpretar grandes nomes do romantismo como o nosso rei Roberto Carlos, Wando, Ed Sheeran e Elvis Presley me inspirou em tudo o que idealizo daqui para frente. E como foi prazeroso dar nova roupagem às minhas músicas e ainda mais especial lançar 'Asas'"
Luan Santana - Cantor
"Asas", faixa inédita de Matheus Aleixo (da dupla com Kauan), ganhou registro de clipe em momento inédito na TV. Afinal, é a primeira vez que um artista faz este tipo de captação em live.

Veja Também

Luan Santana fala de promessa no Convento da Penha: "Subi de joelhos"

Além de levar divertimento em tempos tão difíceis e uma dose de qualidade e bom tom em romantismo, nesta semana dedicada aos namorados, a apresentação também teve como objetivo conscientizar e ajudar famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus. As arrecadações serão destinadas ao projeto "Fome de Música", que atende profissionais da área.

Veja Também

Rodrigo Sant'Anna defende humor popular e diz que ri com o pobre

Sonza e Whindersson têm dados vazados após rejeição de clipe com Vitão

Após cena de estupro em novela, Michelle Batista lamenta casos na pandemia

Além de depoimentos de fãs apaixonados, teve Kleber Toledo falando para Camila Queiroz. Depois, Gabriel Medina declarando o seu amor a Yasmin Brunet. E ainda Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Ludmilla para Bruna e tantos outros.
O cantor Luan Santana
  Crédito: Gui Dalzoto
Inspirado na estética e concepção musical dos anos 80, com cenário tecnológico, o show virtual contou com participações para lá de especiais, como a do padre Fábio de Melo, em "Aleluia", e de Luísa Sonza em "Tudo o Que Você Quiser".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados