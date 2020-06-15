Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ódio nas redes

Sonza e Whindersson têm dados vazados após rejeição de clipe com Vitão

O ódio a Luísa tomou proporções tão grandes que chegaram a vazar dados pessoais da cantora e do ex-marido - embora muitos argumentem que apenas não gostaram da música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 08:20

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 08:20

Luisa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram a separação há uma semana
Luisa Sonza e Whindersson Nunes Crédito: Divulgação
Luísa Sonza, 21, tem sido alvo de ataques de "haters" desde o anúncio do fim de seu casamento com Whindersson Nunes, 25. Embora o casal tenha terminado bem e ainda mantenha a amizade, a indignação dos fãs com o término do relacionamento é tamanha que acabou atrapalhando a divulgação do clipe de "Flores", parceria da cantora com Vitão. Lançado nesta sexta (12), o vídeo já teve mais de 6 milhões de visualizações e contabiliza o dobro de "dislikes" (mais 1 milhão) em relação aos "likes" (mais de 500 mil).
Na tarde de sábado (13), a cantora se manifestou a respeito em seu perfil no Twitter, dizendo que, embora sua equipe quisesse bloquear os "likes" e "dislikes" no vídeo, ela achou melhor mantê-los. "Eu não vou privar porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho nesse país", disse. Na mesma publicação, Luísa disse estar feliz de ser a pessoa que está passando por isso, pois sabe que nem todas conseguiriam aguentar o que ela tem tido que aturar por todos esses anos. "Sempre serei voz por nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar. Fiquem tranquilas", finalizou, com um emoji de coração.

Veja Também

Rodrigo Sant'Anna defende humor popular e diz que ri com o pobre

Barbra Streisand dá ações da Disney a filha de George Floyd

Após cena de estupro em novela, Michelle Batista lamenta casos na pandemia

A cantora Ludmilla, a atriz Bruna Marquezine e as ex-BBBs Thelma Assis e Rafa Kalimann foram algumas das personalidades que demonstraram apoio a Luísa na mesma rede social. A rejeição teria raiz na desconfiança de que a cantora, que está solteira desde abril, estaria vivendo um romance com seu parceiro musical, o que alguns consideram um desrespeito a Whindersson. No entanto, o próprio comediante resolveu se manifestar em seu Twitter para deixar claro que não compactua com nenhum tipo de "hate". "Não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa", pediu.
O ódio a Luísa tomou proporções tão grandes que chegaram a vazar dados pessoais da cantora e do ex-marido -embora muitos argumentem que apenas não gostaram da música. "Eu já vi música ser ruim, agora ser ruim a ponto de pegar os dados do Latino e mandar no Whats dele, eu nunca cheguei nesse ponto, não. Acho que aí já não é mais a música. Sei lá, só acho", disse Whindersson.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Venda Nova ganha primeiro Distrito Turístico do Espírito Santo
Imagem de destaque
Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas
Imagem de destaque
Flávio marca 42%, e Lula, 40% em eventual 2° turno, aponta Genial/Quaest

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados