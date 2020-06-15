Sonza e Whindersson têm dados vazados após rejeição de clipe com Vitão

Na tarde de sábado (13), a cantora se manifestou a respeito em seu perfil no Twitter, dizendo que, embora sua equipe quisesse bloquear os "likes" e "dislikes" no vídeo, ela achou melhor mantê-los. "Eu não vou privar porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho nesse país", disse. Na mesma publicação, Luísa disse estar feliz de ser a pessoa que está passando por isso, pois sabe que nem todas conseguiriam aguentar o que ela tem tido que aturar por todos esses anos. "Sempre serei voz por nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar. Fiquem tranquilas", finalizou, com um emoji de coração.