Rodrigo Sant'Anna defende humor popular e diz que ri com o pobre

Cena de "Tô de Graça", atração de comédia do Multishow com Rodrigo Sant'Anna Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigosantanna1

Para fazer Graça, a mulher popular, sincera e fogosa que protagoniza o seriado "Tô de Graça", do Multishow , Rodrigo Sant'Anna, 39, encontrou a inspiração em sua própria família. Mais especificamente na sua avó Adélia, que aos 94 anos está passando a quarentena na casa do ator e humorista. "Eu tenho muito orgulho dela, da história dela. Ela é o retrato do Brasil. Cada vez que eu faço o 'Tô de Graça' é nela que eu penso. Que fortaleza", diz o ator.

O sitcom estreia nesta segunda-feira (15) a sua quarta temporada com duas novidades que vão movimentar a trama: um piscinão e a chegada de Shubakira, a 14ª filha de Graça. O nome da bebê, aliás, já é uma brincadeira dentro da trama: "É a junção de duas coisas que a Graça ama: Shubaka [a parte do corpo que a personagem mais gosta] e Shakira [a cantora colombiana]", revela Sant'Anna, também responsável por escrever os roteiros do programa.

Já o piscinão, segundo ele, é um sonho comum dos moradores de bairros carentes e favelas do país. "A piscina é uma das coisas mais desejadas nas comunidades. Eu posso falar porque sou de comunidade e estou realizando um sonho de ter a piscina pela série", comenta o ator, que foi criado no Morro dos Macacos, no Rio. Na história, o piscinão passa a ser uma fonte de renda para a família de Graça e um objeto de prazer, que vai sacudir toda a vizinhança.

A proposta do "Tô de Graça", defende Sant'Anna, é contar de forma bem-humorada histórias do cotidiano de pessoas mais humildes, mas sem deboche. "Eu não rio do pobre, eu rio com o pobre. Eu estou contando a minha história", afirma ele.

Aos críticos que torcem o nariz para o tipo de humor popular que ele faz, o ator afirma sentir muito orgulho de "poder falar da minha gente e de seus hábitos". "Há quem diga que é preconceito mostrar o pobre falando gritando. Não é. Preconceito é falar que gritar é errado. Eu sei exatamente o que é verdade, as pessoas são dessa maneira, elas se vestem de forma colorida, são espalhafatosas, falam alto -não todas, é claro. Retratar isso não é demérito, eu tenho um orgulho muito grande dessas pessoas", diz.

Neste período de isolamento social, Sant'Anna afirma que tem recebido muitas mensagens de agradecimento pelas redes sociais de fãs que têm depressão ou estão passando por momentos difíceis e que afirmam que o "Tô de Graça" é motivo de alegria. "Ver o quanto o programa toca as pessoas é ainda mais emocionante nesse período", conta.

Como também é o responsável por assinar o roteiro do seriado -ao lado de Denise Crispun-o humorista afirma que seu trabalho começa muito antes e, por isso, perto da estreia da nova temporada, ele sente um misto de angústia, alegria, ansiedade e prazer por ver o resultado na TV.

Ele ressalta que existe uma preocupação dele e do Multishow em aprimorar os textos das sitcoms, como são chamadas as séries de comédia que são um dos focos do canal, a exemplo de outros programas como o "Vai que Cola", "A Vila" e "Os Roni". Por isso, Sant'Anna afirma ficar incomodado ao perceber como o humor popular ainda é rodeado de muito preconceito como se fosse uma arte menor. "Mesmo que seja uma história simples, ela precisa ser bem desenvolvida", pontua.

Nesta quarta temporada, o "Tô de Graça" conta com as participações especiais de Belo, Cacau Protásio, Valesca Popozuda e Nego do Borel. A estreia da atração será dupla na TV, com a exibição, em sequência, de dois episódios, a partir das 22h30 desta segunda (15).

O ator Rodrigo Sant'Anna Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigosantanna1

SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Sobre as semelhanças entre Graça e a sua avó, o ator diz que dona Adélia também teve muitos filhos (10), é fogosa e é exemplo de uma mulher guerreira. No Instagram do ator, a sinceridade de sua avó -que não poupa o neto ao dizer que não é lá muito fã dos bolos fitness que ele faz na quarentena- tem conquistado fãs entre os 2 milhões de seguidores de Sant'Anna. "Ela é o retrato do que o Brasil produz e que, apesar de qualquer tipo de dificuldade, consegue chegar aos 94 anos com essa vitalidade", conta. Recentemente, Adélia foi a protagonista de uma live do humorista e contou um pouco da sua história.

O Instagram é a rede social preferida do ator. Para ele, a ferramenta é uma forma de manter contato direto com o público, além de conseguir mobilizar as pessoas para causas sociais que considera importante. Sobre os haters, ele afirma não ter muitos no Instagram. "Mas eu também não polemizo".

Como exemplo, ele cita que, no início deste ano, uma foto dele ao lado de Serginho Groisman foi alvo de muitos comentários na internet. "Eu tinha feito rinoplastia e fiquei com um queixo imenso na foto. Até a minha mãe falou: 'Nossa, tá parecendo o Cepacol'. Mas não vou polemizar se estão comentando isso. Todo o mundo fala de todo mundo, eu também falo, só não publicamente. É o direito da pessoa", diz.

Sant'Anna também aderiu ao aplicativo do momento, o TikTok. Por lá, ele já tem 800 mil seguidores. Não só o humorista, mas a personagem Graça é também um sucesso na rede social. Suas falas são dubladas por anônimos e celebridades como Isis Valverde.

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