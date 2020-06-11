Kevi Jonny lança 'Fiz Um Hit Pra Você' para o Dia dos Namorados

O cantor Kevi Jonny Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Sucesso em todas as paradas com Quando Seu Namorado For Eu, música que emplacou nas principais playlists, Kevi Jonny lança mais uma canção do DVD Kevi Jonny Até o Último Gole. Gravado em Salvador, na Bahia, em março deste ano, o primeiro DVD de carreira do artista vem alcançando números expressivos, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

Poucos dias após a gravação ele lançou Dona Encrenca, música inédita e que soma quase 5 milhões de views em seu canal do YouTube. Recentemente, o cantor apresentou a regravação de Motivo Pra Beber.

Agora, em comemoração ao dia dos namorados, e contando com o poder que a internet e as redes sociais têm em democratizar uma obra, Kevi exibe mais uma canção exclusiva. É a vez de Fiz Esse Hit Pra Você, com composição de Johnata Ramon, Rafael Honorato, Kevi Jonny e Luiz Henrique.

A letra da música traz a história de um relacionamento conturbado, no qual uma das pessoas diz que vai sair para beber, virar cantor e fazer um hit para tocar nas rádios. E como a própria canção prevê no verso Sucesso no Brasil o hit que eu fiz pra você", é o que Kevi espera: Estou com muita saudade dos palcos, das viagens, dos meus fãs. Graças a Deus e a tecnologia, a gente pode se acompanhar e diminuir essa distância. Espero que vocês curtam a nova moda deste trabalho incrível.