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Single para namorados

Salgadinho e Alexandre Pires lançam Reencontro em parceria inédita

Feito para o Dia dos Namorados deste ano, o single também consagra mais de 30 anos de amizade entre os cantores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 08:15

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 08:15

Os cantores Alexandre Pires e Salgadinho
Os cantores Alexandre Pires e Salgadinho Crédito: Musique Press/Divulgação
Amigos há mais de 30 anos, os cantores Salgadinho e Alexandre Pires, dois dos maiores titãs do samba e do pagode, acabam de anunciar o lançamento do single Reencontro. Em parceria inédita, a faixa chega aos apps de música e no YouTube nesta quarta (10). 
A canção conta a história de um final de um relacionamento, que acaba ganhado uma segunda chance do destino e uma nova oportunidade para finalmente ter um final feliz. A música é um presente dos cantores para o Dia dos Namorados
Amigos há mais de 30 anos, Reencontro é a primeira parceria entre os dois e marca a consagração de uma amizade inabalável entre eles. Lá se vão mais de 30 anos de uma amizade intacta, inabalável e cheia de respeito e admiração mútua, conta Salgadinho, antes de revelar como surgiu a ideia de convidar Alexandre Pires para participar da música.

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Assim que recebi a faixa, achei que era a cara dele. Como nunca havíamos feito nada juntos, achei que seria o momento perfeito para coroar nossa amizade e fiz o convite. Não poderia estar mais feliz! Tudo aconteceu no momento que deveria acontecer, revela o cantor.

NOVIDADES

Além de Reencontro, Salgadinho ainda deve lançar um e EP que contará com quatro músicas inéditas em julho. Estou muito ansioso para mostrar ao Brasil o meu novo trabalho. Ainda não posso dar muitos detalhes, mas garanto que será bem especial, conta.

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