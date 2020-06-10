Salgadinho e Alexandre Pires lançam Reencontro em parceria inédita

Os cantores Alexandre Pires e Salgadinho Crédito: Musique Press/Divulgação

Amigos há mais de 30 anos, os cantores Salgadinho Alexandre Pires , dois dos maiores titãs do samba e do pagode, acabam de anunciar o lançamento do single Reencontro. Em parceria inédita, a faixa chega aos apps de música e no YouTube nesta quarta (10).

A canção conta a história de um final de um relacionamento, que acaba ganhado uma segunda chance do destino e uma nova oportunidade para finalmente ter um final feliz. A música é um presente dos cantores para o Dia dos Namorados

Amigos há mais de 30 anos, Reencontro é a primeira parceria entre os dois e marca a consagração de uma amizade inabalável entre eles. Lá se vão mais de 30 anos de uma amizade intacta, inabalável e cheia de respeito e admiração mútua, conta Salgadinho, antes de revelar como surgiu a ideia de convidar Alexandre Pires para participar da música.

Assim que recebi a faixa, achei que era a cara dele. Como nunca havíamos feito nada juntos, achei que seria o momento perfeito para coroar nossa amizade e fiz o convite. Não poderia estar mais feliz! Tudo aconteceu no momento que deveria acontecer, revela o cantor.

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