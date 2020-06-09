Vídeo: Rafa Marquezini detalha sintomas e tratamento contra a Covid-19

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“Dia 1° (de junho) fiz o swab, que é o exame que coloca como se fosse um cotonete pelo nariz e fundo da garganta para identificar a presença do vírus. Com o tempo, os primeiros sintomas passaram e eu percebi que não sentia mais gosto e cheiro, principalmente. E aí o resultado do exame veio”, lembra.