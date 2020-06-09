Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Vídeo: Rafa Marquezini detalha sintomas e tratamento contra a Covid-19

Âncora da TV Gazeta está isolada com a filha, Sofia, que também contraiu o novo coronavírus; as duas tiveram sintomas leves da doença e não tomaram remédios específicos para a infecção

Públicado em 

09 jun 2020 às 18:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A jornalista Rafaela Marquezini, âncora da TV Gazeta
A jornalista Rafaela Marquezini, âncora da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta ES/Divulgação
No último dia 30, a jornalista Rafaela Marquezini começou a ter sintomas leves do que seria um gripe. “Tive coriza, dor de cabeça, dor no corpo, sem febre... Mas comuniquei meu gestor e ele me orientou a fazer o teste e ficar em casa”, fala, em vídeo enviado à coluna após anunciar que testou positivo para o novo coronavírus, no ES1 desta terça (9), telejornal da TV Gazeta que ela comanda ao lado de Philipe Lemos.
Dias depois, os sintomas iniciais passaram e a apresentadora notou apenas perda de olfato e paladar, dois outros indícios que podem ser atribuídos à infecção pela Covid-19.
“Dia 1° (de junho) fiz o swab, que é o exame que coloca como se fosse um cotonete pelo nariz e fundo da garganta para identificar a presença do vírus. Com o tempo, os primeiros sintomas passaram e eu percebi que não sentia mais gosto e cheiro, principalmente. E aí o resultado do exame veio”, lembra.
"Agora estamos eu e Sofia (filha) esperando os 14 dias para poder sair. Meu marido e meu filho testaram negativo"
Rafaela Marquezini - Apresentadora da TV Gazeta
Rafaela e a filha não tomaram e tampouco estão tomando remédios específicos para o tratamento do coronavírusconforme A GAZETA publicou por volta do meio-dia desta terça (9). A apresentadora reitera: “A gente não precisou tomar remédio. Apenas remédios para dor de cabeça. Em breve volto ao jornal e fica o meu alerta: perceba os sintomas do corpo. Pode ser uma coisa mais séria. Se isole, fique em casa e cuide das pessoas que você ama”.

Veja Também

Rita Cadillac fala de polêmica, irmã no ES e "festa" online de 66 anos

Pedro Perez: cantor do ES que faz Medicina vira aposta de sucesso da web

Rafaela Marquezini está com Covid-19 e se afasta da TV Gazeta

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

A Gazeta doenca rafaela marquezini Rede Gazeta TV Gazeta Covid-19 Coronavírus no ES Isolamento social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados