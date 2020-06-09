Vídeo: Rafa Marquezini detalha sintomas e tratamento contra a Covid-19

No último dia 30, a jornalista Rafaela Marquezini começou a ter sintomas leves do que seria um gripe. “Tive coriza, dor de cabeça, dor no corpo, sem febre... Mas comuniquei meu gestor e ele me orientou a fazer o teste e ficar em casa”, fala, em vídeo enviado à coluna após anunciar que testou positivo para o novo coronavírus, no ES1 desta terça (9), telejornal da TV Gazeta que ela comanda ao lado de Philipe Lemos.
Dias depois, os sintomas iniciais passaram e a apresentadora notou apenas perda de olfato e paladar, dois outros indícios que podem ser atribuídos à infecção pela Covid-19.
“Dia 1° (de junho) fiz o swab, que é o exame que coloca como se fosse um cotonete pelo nariz e fundo da garganta para identificar a presença do vírus. Com o tempo, os primeiros sintomas passaram e eu percebi que não sentia mais gosto e cheiro, principalmente. E aí o resultado do exame veio”, lembra.
"Agora estamos eu e Sofia (filha) esperando os 14 dias para poder sair. Meu marido e meu filho testaram negativo"
Rafaela e a filha não tomaram e tampouco estão tomando remédios específicos para o tratamento do coronavírus, conforme A GAZETA publicou por volta do meio-dia desta terça (9). A apresentadora reitera: “A gente não precisou tomar remédio. Apenas remédios para dor de cabeça. Em breve volto ao jornal e fica o meu alerta: perceba os sintomas do corpo. Pode ser uma coisa mais séria. Se isole, fique em casa e cuide das pessoas que você ama”.