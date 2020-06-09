Morre Margarida Moreira, professora e ex-regente do coral Villa-Lobos

A Fames, por meio de nota, manifestou pesar e transmitiu solidariedade à família. Fica na lembrança e no coração de todos nós, sua índole afetuosa e generosa e sua presença sempre perfumada e de alegria contagiante. Transmitimos à família, amigos e admiradores o nosso abraço fraterno, nesse momento de despedida, desejando que sua alma iluminada encontre o descanso, a paz e o conforto celestial, diz, trecho do comunicado, assinado pelo diretor da faculdade, Fabiano Araújo.

Querida no local de trabalho, colegas também prestaram homenagens à amiga e profissional. "A tristeza logo dará lugar a uma saudade boa. Ela gostaria de ser lembrada e homenageada por sua garra, disposição (pois nunca faltava ao trabalho), sua capacidade profissional, seu bom humor, seu temperamento inigualável, pelo carinho que dedicava aos alunos e amigos, pelo rosto sempre maquiado, pelo perfume, pela consciência de uma vida dedicada à construção de um legado incrível de músicos. Como amigo/irmão  assim ela me considerava  meu coração está em luto, magoado, mas feliz, pelo privilégio de termos trabalhado juntos e, a partir daí, construído uma amizade tão bonita, sincera, sem filtros", detalha Matheus Oliveira, preparador vocal, pianista e regente adjunto do Coral Villa-Lobos.