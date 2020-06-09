Aline, ex-Rouge, apoia protestos após caso George Floyd: Racismo mata

A cantora Aline Wirley, ex-Rouge Crédito: Reprodução/Instagram @alinewirley

Aline Wirley , ex-integrante do grupo Rouge, decidiu falar sobre os movimentos que têm acontecido mundo afora após o episódio de racismo que aconteceu no caso George Floyd , nos Estados Unidos. Em bate-papo com o apresentador Kerõ Roncetti, por live no Instagram da Litoral FM na última sexta (5), ela defendeu a legitimidade dos protestos: Absolutamente necessários.

É muito cansativo, sabe? Eu passei a semana bem triste, reflexiva... Porque essa é uma luta de muito tempo. E é uma situação que não passa. A gente está em um momento em que todos estão falando sobre isso por conta da questão brutal do George Floyd. Todo mundo viu, todo mundo assistiu e aqui no Brasil isso acontece recorrentemente, disse.

E continuou: Eu, como mulher preta, não quero precisar ir para a rua para lutar pela minha vida. Não quero ser tratada assim. Mas a gente precisa ir. Porque enquanto as pessoas não se conscientizarem que racismo existe e mata simplesmente por conta da cor da pele, isso não vai mudar.