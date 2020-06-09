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Aline, ex-Rouge, apoia protestos após caso George Floyd: Racismo mata

Cantora participou de bate-papo no Instagram da Litoral FM e avaliou os protestos que acontecem desde que George Floyd foi morto, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 08:55

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 08:55

A cantora Aline Wirley, ex-Rouge
A cantora Aline Wirley, ex-Rouge Crédito: Reprodução/Instagram @alinewirley
Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, decidiu falar sobre os movimentos que têm acontecido mundo afora após o episódio de racismo que aconteceu no caso George Floyd, nos Estados Unidos. Em bate-papo com o apresentador Kerõ Roncetti, por live no Instagram da Litoral FM na última sexta (5), ela defendeu a legitimidade dos protestos: Absolutamente necessários.
É muito cansativo, sabe? Eu passei a semana bem triste, reflexiva... Porque essa é uma luta de muito tempo. E é uma situação que não passa. A gente está em um momento em que todos estão falando sobre isso por conta da questão brutal do George Floyd. Todo mundo viu, todo mundo assistiu e aqui no Brasil isso acontece recorrentemente, disse.
E continuou: Eu, como mulher preta, não quero precisar ir para a rua para lutar pela minha vida. Não quero ser tratada assim. Mas a gente precisa ir. Porque enquanto as pessoas não se conscientizarem que racismo existe e mata simplesmente por conta da cor da pele, isso não vai mudar.

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Aline aproveitou a oportunidade para também dar uma solução para o combate à segregação de raças e alertou que esse é um problema estrutural da sociedade. A gente precisa mudar a base. Muitos de nós reproduzem o racismo sem saber. Por isso neste momento é preciso que a gente se conscientize. Não dá mais, a gente parece que está andando para trás, lamentou.

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