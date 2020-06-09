Ex-RBD Dulce María anuncia que está grávida: 'Milagre da vida'

Bebê à vista! Dulce María anunciou nesta segunda (8) que está à espera de seu primeiro filho, pelas redes sociais. O herdeiro é fruto de seu relacionamento com Paco Álvarez. Aos 34 anos, a atriz e cantora que fez fama em "Rebelde" será mamãe pela primeira vez.
"Em meio a tanto caos e incerteza no mundo, queremos compartilhar uma notícia que nos trará amor, felicidade e gratidão. O milagre da vida sempre encontra o caminho para se expressar. Sim! Estou grávida! Seremos papais!", legendou Dulce, em post do Instagram.
E continuou: "E estamos imensamente felizes, iniciando uma nova etapa e esperando com todo o nosso amor pelo nosso bebê! Apesar de as circunstâncias serem complicadas para todos por essa pandemia, confiamos que os tempos de Deus são perfeitos. Grande bênção que está mudando nossas vidas".
Dulce María e Paco estão juntos desde 2016 e oficializaram a união no fim de 2019.