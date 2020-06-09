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Mamãe de primeira viagem!

Ex-RBD Dulce María anuncia que está grávida: 'Milagre da vida'

Atriz e cantora está grávida de seu primeiro bebê fruto de seu relacionamento com Paco Álvarez; Dulce María, de 34 anos, fez anúncio pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 08:26

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 08:26

A cantora Dulce María e o marido, Paco Álvarez, anunciam gravidez pelas redes sociais
A cantora Dulce María e o marido, Paco Álvarez, anunciam gravidez pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @dulcemaria
Bebê à vista! Dulce María anunciou nesta segunda (8) que está à espera de seu primeiro filho, pelas redes sociais. O herdeiro é fruto de seu relacionamento com Paco Álvarez. Aos 34 anos, a atriz e cantora que fez fama em "Rebelde" será mamãe pela primeira vez. 
"Em meio a tanto caos e incerteza no mundo, queremos compartilhar uma notícia que nos trará amor, felicidade e gratidão. O milagre da vida sempre encontra o caminho para se expressar. Sim! Estou grávida! Seremos papais!", legendou Dulce, em post do Instagram. 
E continuou: "E estamos imensamente felizes, iniciando uma nova etapa e esperando com todo o nosso amor pelo nosso bebê! Apesar de as circunstâncias serem complicadas para todos por essa pandemia, confiamos que os tempos de Deus são perfeitos. Grande bênção que está mudando nossas vidas".

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Dulce María e Paco estão juntos desde 2016 e oficializaram a união no fim de 2019. 
Ver essa foto no Instagram

?????? ??????pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse ????? sí! Ahora sí estoy embarazada! Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestr@ bebé! A pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos. ?? Gracias a @clearblue por ser una parte tan importante para confirmar esta gran bendición que nos está cambiando la vida ????? #ClearBlueConfirmed y #AD

Uma publicação compartilhada por Dulce Maria (@dulcemaria) em

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