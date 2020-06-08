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Marido de Lulu Santos diz que foi ele quem paquerou o cantor

Clebson Teixeira relembrou o início do romance com o atual marido em entrevista no YouTube e revelou que foi ele quem também pediu Lulu em casamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 09:42

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 09:42

Clebson Teixeira e o marido, o cantor Lulu Santos
Clebson Teixeira e o marido, o cantor Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram @clebson.teixeira
Clebson Teixeira, o marido de Lulu Santos, recontou a história do relacionamento do casal em entrevista ao canal do YouTube "Ter.a.pia". O eleito do cantor disse que foi ele quem teve a primeira iniciativa no romance. 
"Eu mandei uma mensagem na época do lançamento do álbum e ele respondeu, e aí nós ficávamos conversando por telefone e trocando mensagens. A gente não se conhecia pessoalmente, mas tinha uma rotina", lembrou. 
"Até que eu entrei de férias, daí peguei o carro e vim para o Rio (de Janeiro). Cheguei de surpresa para um show no Viva Rio e Lulu não acreditou", continuou Clebson. 

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Após quase um ano de namoro, também foi Clebson que teve a iniciativa de pedir Lulu em casamento, durante show na Fundição Progresso, também no Rio. "Nada nunca é muito programado. Era o último show de uma turnê, e dali nós íamos tirar férias. Eu estava com a aliança no bolso e pensando em como eu ia fazer o pedido do casamento, e daí veio a ideia de mostrar na hora que ele fosse cantar 'Caso Sério', que ele sempre cantava olhando para mim", terminou. 

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