Marido de Lulu Santos diz que foi ele quem paquerou o cantor

"Eu mandei uma mensagem na época do lançamento do álbum e ele respondeu, e aí nós ficávamos conversando por telefone e trocando mensagens. A gente não se conhecia pessoalmente, mas tinha uma rotina", lembrou.

Após quase um ano de namoro, também foi Clebson que teve a iniciativa de pedir Lulu em casamento, durante show na Fundição Progresso, também no Rio. "Nada nunca é muito programado. Era o último show de uma turnê, e dali nós íamos tirar férias. Eu estava com a aliança no bolso e pensando em como eu ia fazer o pedido do casamento, e daí veio a ideia de mostrar na hora que ele fosse cantar 'Caso Sério', que ele sempre cantava olhando para mim", terminou.