Vídeo: Gizelly Bicalho imita Pabllo Vittar e diverte fãs: 'Molejo'

Gizelly Bicalho, a advogada de Vitória que fez fama no "BBB 20", decidiu divertir os fãs na web neste domingo (7). Desta vez, a ex-sister tentou reproduzir uma dança da drag queen Pabllo Vittar em gravação postada em seu perfil do Instagram e acabou divertindo os fãs com seu "molejo", como um dos seguidores observou.
"A gente ama seu molejo", escreveu uma fã, respondendo à legenda que Gizelly deu para o post: "E aí, bebês, gostaram do meu molejo? Marca aqui aquele seu amigo que tem a mesma malemolência que eu. Prometo melhorar na próxima, mas acho que só tirando uma vértebra".
"Eu amo porque você é muito aleatória", escreveu outra seguidora. Um fã ainda completou: "Se continuar dançando vai ficar impecável".