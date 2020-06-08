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"Malemolência"

Vídeo: Gizelly Bicalho imita Pabllo Vittar e diverte fãs: 'Molejo'

A advogada de Vitória que participou do 'BBB 20' mostrou sua 'malemolência', como ela mesma disse, em vídeo postado na web neste domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 09:19

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 09:19

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, a advogada de Vitória que fez fama no "BBB 20", decidiu divertir os fãs na web neste domingo (7). Desta vez, a ex-sister tentou reproduzir uma dança da drag queen Pabllo Vittar em gravação postada em seu perfil do Instagram e acabou divertindo os fãs com seu "molejo", como um dos seguidores observou. 
"A gente ama seu molejo", escreveu uma fã, respondendo à legenda que Gizelly deu para o post: "E aí, bebês, gostaram do meu molejo? Marca aqui aquele seu amigo que tem a mesma malemolência que eu. Prometo melhorar na próxima, mas acho que só tirando uma vértebra". 

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"Eu amo porque você é muito aleatória", escreveu outra seguidora. Um fã ainda completou: "Se continuar dançando vai ficar impecável". 

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