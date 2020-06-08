Seio de ex-BBB Flayslane 'escapa' e fica à mostra em dança ao vivo

A ex-BBB Flayslane se assusta ao lado dos ex-BBBs Felipe Prior e Guilherme Napolitano ao ter seio deixado à mostra após "escapar" do vestido

De modelito vermelho e sem alças, a ex-BBB dançou muito durante live em parceria com uma rádio quando, de repente, um de seus seios acabou "escapando" do vestido e ficou à mostra por alguns milésimos de segundo.