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Traída pelo vestido!

Seio de ex-BBB Flayslane 'escapa' e fica à mostra em dança ao vivo

Flayslane participou de live de rádio com Guilherme Napolitano e Felipe Prior, mas acabou vivendo situação constrangedora ao vivo ao se empolgar demais com a dança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 08:53

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 08:53

A ex-BBB Flayslane se assusta ao lado dos ex-BBBs Felipe Prior e Guilherme Napolitano ao ter seio deixado à mostra após
A ex-BBB Flayslane se assusta ao lado dos ex-BBBs Felipe Prior e Guilherme Napolitano ao ter seio deixado à mostra após "escapar" do vestido Crédito: Reprodução
Flayslane estava superemolgada dançando em uma live ao lado dos colegas de "BBB 20Guilherme Napolitano e Felipe Prior. Mas em determinado momento da transmissão, a cantora acabou vivendo uma situação delicada daquelas após ser traída pelo vestido coladíssimo que estava usando. 
De modelito vermelho e sem alças, a ex-BBB dançou muito durante live em parceria com uma rádio quando, de repente, um de seus seios acabou "escapando" do vestido e ficou à mostra por alguns milésimos de segundo. 

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Sem graça, Napolitano se posicionou à sua frente para tentar esconder a cena de Flayslane se ajeitando e Prior ficou imóvel, aparentemente sem saber o que fazer. 

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