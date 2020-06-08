Seio de ex-BBB Flayslane 'escapa' e fica à mostra em dança ao vivo

Flayslane estava superemolgada dançando em uma live ao lado dos colegas de "BBB 20" Guilherme Napolitano e Felipe Prior. Mas em determinado momento da transmissão, a cantora acabou vivendo uma situação delicada daquelas após ser traída pelo vestido coladíssimo que estava usando.
De modelito vermelho e sem alças, a ex-BBB dançou muito durante live em parceria com uma rádio quando, de repente, um de seus seios acabou "escapando" do vestido e ficou à mostra por alguns milésimos de segundo.
Sem graça, Napolitano se posicionou à sua frente para tentar esconder a cena de Flayslane se ajeitando e Prior ficou imóvel, aparentemente sem saber o que fazer.