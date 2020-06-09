Narcisa Tamborindeguy recusa PSDB, mas não descarta política

O empresário Paulo Marinho, atual presidente estadual do PSDB-RJ, teria convidado a socialite Narcisa Tamborindeguy para se filiar ao partido para uma eventual candidatura a vereadora em 2020. Ela não aceitou o convite e se explicou. A informação foi publicada pela revista Veja Rio.
"Não quero, não. Prefiro fazer minhas lives e viver minha vida artística", teria dito ela a Paulo.
No entanto, Narcisa teria aproveitado a oportunidade para deixar claro que não descarta carreira na política: "Pode ser que mais para frente eu aceite este convite. Não dito que desta água não beberei". Narcisa é irmã de Alice, deputada estadual.