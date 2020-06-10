Escritores capixabas apresentam obras para incentivar a leitura na quarentena

Silvana Pinheiro é escritora, poeta e doutora em Letras pela UFES Crédito: Reprodução/YouTube

Para dar visibilidade à literatura produzida no Espírito Santo e ajudar a população durante a quarentena com opções para passar o tempo, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória, resolveu levar os próprios escritores até o público para apresentarem suas obras. O Encontro com o Escritor On-line leva semanalmente dois autores às redes sociais da Prefeitura de Vitória para, além de descreverem os trabalhos, falarem de inspirações que os levaram a escrever e suas trajetórias.

Para a coordenadora da Biblioteca Municipal, Elizete Caser, o Encontro com o Escritor on-line permite que as pessoas em isolamento possam conhecer novos autores e até mesmo interagir com eles. Sim, a interação é garantida, a ponto dos escritores deixarem um contato para aqueles leitores que quiserem se aprofundar nas discussões, tirar dúvidas ou mesmo adquirir exemplares das obras.

"É uma aproximação do escritor com o público-leitor, que vai conhecer a trajetória, as histórias de cada um. E sempre fica a possibilidade de trocar e-mails e interagir virtualmente neste momento em que precisamos ficar isolados", explica Elizete.

Nomes como Silvana Pinheiro, escritora, poeta e doutora em Letras pela Ufes; Italo Campos, psicanalista e membro da Academia Espírito-santense de Letras e da Academia Uruaçuense de Letras, já passaram pelo projeto. As publicações são liberadas sempre às quintas-feiras.

Álvaro José Silva, membro da Academia Espírito-santense de Letras, e Paulo Roberto Sodré, Doutor em Literatura Portuguesa (USP), são os convidados desta semana e falam dos livros lançados e das temáticas que mais gostam de escrever como o tempo e a questão homoafetiva.

O QUE ESTOU LENDO NA QUARENTENA

O "Encontro Com o Escritor On-line" é um braço do projeto "Viagem Pela Lieratura, da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, que também realiza outra ação nas redes sociais para incentivar a leitura na quarentena. "O que estou lendo nesta quarentena?" traz escritores capixabas, ou que residem no Estado, trazendo dicas de leituras de livros diversos todas as quartas-feiras, também no YouTube da PMV.