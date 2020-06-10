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Escritores capixabas apresentam obras para incentivar a leitura na quarentena

Dois projetos da Biblioteca Municipal de Vitória trazem autores para falar dos livros e inspirações, além de deixarem aberta a interação com leitores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:00

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:00

Silvana Pinheiro é escritora e poeta, doutora em Letras pela UFES
Silvana Pinheiro é escritora, poeta e doutora em Letras pela UFES Crédito: Reprodução/YouTube
Para dar visibilidade à literatura produzida no Espírito Santo e ajudar a população durante a quarentena com opções para passar o tempo, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória, resolveu levar os próprios escritores até o público para apresentarem suas obras. O Encontro com o Escritor On-line leva semanalmente dois autores às redes sociais da Prefeitura de Vitória para, além de descreverem os trabalhos, falarem de inspirações que os levaram a escrever e suas trajetórias.
Para a coordenadora da Biblioteca Municipal, Elizete Caser, o Encontro com o Escritor on-line permite que as pessoas em isolamento possam conhecer novos autores e até mesmo interagir com eles. Sim, a interação é garantida, a ponto dos escritores deixarem um contato para aqueles leitores que quiserem se aprofundar nas discussões, tirar dúvidas ou mesmo adquirir exemplares das obras.

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"É uma aproximação do escritor com o público-leitor, que vai conhecer a trajetória, as histórias de cada um. E sempre fica a possibilidade de trocar e-mails e interagir virtualmente neste momento em que precisamos ficar isolados", explica Elizete.
Nomes como Silvana Pinheiro, escritora, poeta e doutora em Letras pela Ufes; Italo Campos, psicanalista e membro da Academia Espírito-santense de Letras e da Academia Uruaçuense de Letras, já passaram pelo projeto. As publicações são liberadas sempre às quintas-feiras.
Álvaro José Silva, membro da Academia Espírito-santense de Letras, e Paulo Roberto Sodré, Doutor em Literatura Portuguesa (USP), são os convidados desta semana e falam dos livros lançados e das temáticas que mais gostam de escrever como o tempo e a questão homoafetiva.

O QUE ESTOU LENDO NA QUARENTENA

O "Encontro Com o Escritor On-line" é um braço do projeto "Viagem Pela Lieratura, da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, que também realiza outra ação nas redes sociais para incentivar a leitura na quarentena. "O que estou lendo nesta quarentena?" traz escritores capixabas, ou que residem no Estado, trazendo dicas de leituras de livros diversos todas as quartas-feiras, também no YouTube da PMV.
Nesta semana, a escritora Isabella Mariano indica o livro "Deuses Americanos" (de Neil Gaiman); o magistrado e escritor Getúlio Neves fala sobre o cabo-verdiano Germano Almeida, sugerindo a leitura de "O Mar de Lajinhas". Por fim, Andréa Espíndula traz uma dica infantil com o livro "Perigo - O Cão Sabido" (de Gisa Gomes de Almeida).

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