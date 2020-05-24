Literatura produzida no ES ganha destaque em canal do YouTube

Lívia Corbellari em making off de vídeo para o seu canal no YouTube, "Livros Por Lívia". Crédito: Divulgação/ Livros Por Lívia

A iniciativa da escritora e jornalista Lívia Corbellari surgiu em 2013. O projeto Livros por Lívia visa o incentivo e a divulgação da literatura no Brasil. Nele são produzidas resenhas e entrevistas, com foco na produção literária no Espírito Santo. Além disso, são desenvolvidos eventos, como lançamento de livros, conferências e saraus que reúnem autores da região.

Numa nova etapa da atividade, a produtora de conteúdo passou a fazer vídeos para o canal do YouTube do projeto . Por lá, são feitas análises de obras da literatura contemporânea, com destaque para os livros de autoria capixaba.

A escolha pela nova plataforma foi por considerá-la um meio melhor de se expressar. Acho que a comunicação hoje em dia está passando muito pelo vídeo. É uma forma de atingir outros públicos, explica a agora youtuber.

A mais recente produção do canal trata do romance local Quiche, de João Chagas. A história publicada pela Editora Pedregulho aborda o processo criativo da escrita, a amizade, cumplicidade e outras diversas formas de resistir na atualidade. O livro se passa, embora não sejam dadas muitas pistas, no que parece ser um momento posterior e um sistema bem diferente do atual.

O primeiro vídeo também foi sobre um livro que se passa em um futuro próximo: Corpus Delicti, da alemã Juli Zeh. A obra de 2013 é uma distopia que fala sobre um regime totalitário baseado no controle da saúde dos indivíduos após uma pandemia. Uma história que se cruza com a realidade de hoje, devido ao novo coronavírus.

ESCOLHA

Sobre as escolhas das obras que serão analisadas nos vídeos, Lívia Corbellari destaca que a mistura de escritores estrangeiros com brasileiros é uma forma de não hierarquizar a literatura contemporânea. Há escritores e escritoras talentosos em todos os lugares do mundo, explica.

Apesar de, a princípio, estar focada nas críticas literárias por vídeo, a jornalista revelou pretender explorar futuramente diferentes propostas no canal. Em breve, quero começar outros quadros, como entrevistas e cobertura de eventos, comentou.