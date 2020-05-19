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Literatura

Clássicos como '1984' e 'A Peste' são sucessos de venda na quarentena

Obras já lançadas, que abordam distopias, voltam para os rankings de livros mais vendidos no Brasil durante o período de isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 14:43

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 14:43

"A Peste", "Ensaio Sobre a Cegueira" e "Admirável Mundo Novo" estão entre os livros mais vendidos durante a quarentena. Crédito: Montagem/Divulgação
Estamos vivendo um momento crítico na saúde mundial, que pode nos fazer refletir sobre o fim do mundo, o futuro da humanidade e tudo o que nos cerca como sociedade. Curiosamente, na área literária, o mercado de obras tem registrado na quarentena um interesse particular do público, entre os livros de ficção, pelas chamadas distopias - obras que retratam futuros imaginários opressores e repletos de problemas.
As informações de vendas da Amazon e uma pesquisa do Publishnews demonstram uma presença em peso de livros dessa abordagem. Os dados do portal apuraram informações de 27 de abril a 3 de maio e basearam os resultados na soma simples das vendas de 18 livrarias. Já os registros da Amazon se referem a abril, maio e às atualizações de hora a hora feitas pelo site.
O autor George Orwell é um dos grandes destaques, com seu mundialmente conhecido 1984, lançado em 1949. O livro evoca uma sociedade dominada pelo Estado, onde o Grande Irmão, a personificação do poder e da crueldade, fiscaliza a todos. O escritor ficou marcado por suas referências políticas nas obras. Em A Revolução dos Bichos, por exemplo, satiriza o regime stalinista na antiga União Soviética. Este último também está entre os mais vendidos no país na área de ficção.
A obra de Albert Camus, A Peste, de 1947, ganha notoriedade ainda maior, por retratar uma epidemia. Na narrativa, a cidade de Orã, na Argélia, teve sua população dizimada por um vírus passado pelos ratos. Os medos e a necessidade de solidariedade que enfrentamos hoje são mostrados nesse clássico. Ganhador do Prêmio Nobel da Literatura em 1957, o livro é também uma metáfora dos horrores da Segunda Guerra Mundial.
O escritor e dono da editora Cousa, Saulo Ribeiro explica que, normalmente, as vendas no mercado editorial tendem a estar relacionadas ao cenário social e político. Com relação aos livros procurados, o escritor declara que o público acaba buscando por obras clássicas do assunto em voga no contexto em que estão inseridas. Quando a realidade se aproxima tanto de algo distópico, as pessoas buscam por isso, reflete Ribeiro sobre a situação atual e o crescimento na procura de livros de distopia.
Sobre o objetivo das distopias, o tradutor, escritor e pós-graduando em Letras na Ufes, Wladimir Cazé entende que são obras que retratam uma história alternativa ou um futuro possível, ou provável, de um ponto de vista pessimista e cético, para explicar questões das sociedades onde elas são escritas.
Cazé ainda destaca que a força de um grande livro vai além de um momento ou lugar específico no qual foi produzido. Tende a fazer com que o leitor vivencie nelas uma atualidade permanente, explica.
Como exemplo de obra que, ao ser lida agora, traria a sensação de que se fala propriamente do Brasil de 2020, o escritor cita o romance distópico de José Saramago, "Ensaio Sobre a Cegueira". A narrativa de 1995 fala de uma doença epidêmica e de como as pessoas lutam pela autoconservação depois de serem abandonadas por seu governo central.
O livro português também é um dos títulos mais consumidos durante a pandemia. A Companhia das Letras, que edita o livro no Brasil,  postou sobre o novo significado que o livro assume durante a pandemia. "'Ensaio sobre a cegueira', do português José Saramago, ganhou um novo significado durante a pandemia de COVID-19. Publicado em 1995, o livro explora o comportamento dos habitantes de uma cidade que ficam cegos e quarentenados após serem acometidos pela 'treva branca', diz o texto publicado no Instagram da editora.
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A leitura de Ensaio sobre a cegueira, do português José Saramago, ganhou um novo significado durante a pandemia de COVID-19. Publicado em 1995, o livro explora o comportamento dos habitantes de uma cidade que ficam cegos e quarentenados após serem acometidos pela treva branca. ???????? Em um texto publicado em março na Revista Fórum, Renato Rovai diz que "sim, o Ensaio sobre a cegueira é um livro para se ler neste momento de reclusão e confinamento do coronavírus. Mas não para pensar sobre como uma doença que se espalha sem controle pode mudar nossa vida, mas como nossa vida talvez estivesse completamente equivocada antes que essa doença chegasse." ???????? A nova edição do livro vem com projeto gráfico atualizado. A caligrafia da capa de Ensaio sobre a cegueira é de Chico Buarque. ???????? Se estiver com dificuldade para encontrar um de nossos livros, mande um e-mail para [email protected] ou uma mensagem para o WhatsApp (11) 94292-7189 que nós auxiliaremos você. ???????? #Ensaiosobreacegueira #JoseSaramago #Saramago #FicçãoLiterária #LiteraturaPortuguesa #LeiaEmCasa

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Já Nós, do autor Yevgeny Zamíatin, dá vida a um Estado totalitário onde todas as ações da população são mecanizadas e precisamente controlas. O livro de 1924 foi base inspiratória para uma sequência de distopias que marcaram época, entre elas Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. A trama de Zamíatin e seus frutos estão entre os mais vendidos do período de isolamento social. A liga que os une é o autoritarismo incisivo dos sistemas políticos.
Para ficar por dentro de algumas das distopias que estão entre os livros mais vendidos nessa quarentena, confira a lista dos selecionados:

A PESTE

A Peste
Livro "A Peste" Crédito: Reprodução/ Capa "A Peste"
  • Autor: Albert Camus
  • Ano: 1947
  • Sinopse: Um dos romances mais importantes do século XX, A Peste retrata as mudanças que a cidade de Orã, na Angérlia, sofreu após a disseminação de uma terrível doença. Transmitida pelos ratos, a peste passa a dizimar a população. Nesse contexto, quem narra a história é um médico que se dedica a conter a doença. Com fundo político, foi um dos livros mais lidos no período pós-Segunda Guerra. A grave propagação na cidade lembra a ocupação nazista durante o período histórico. Camus evoca em sua obra uma realidade que parece bem próxima do Brasil atual ao retratar a morte, a solidão e a solidariedade em meio à situação extrema da saúde. 

FAHRENHEIT 451

Fahrenheit 451
Livro "Fahrenheit 451" Crédito: Reprodução/ Capa "Fahrenheit 451"
  • Autor: Ray Bradbury
  • Ano: 1953
  • Sinopse:  A obra feita no pós-Segunda Guerra descreve um governo totalitário que proíbe qualquer leitura. As armas intelectuais, os livros, são barrados visando que o conhecimento não seja um gatilho para possíveis rebeliões. As informações são apenas acessíveis por aparelhos de TV domiciliares ou instalados em praças públicas. Dentro dessa realidade de completa opressão, o bombeiro Guy Montag, responsável por queimar livros em seu trabalho, passa a questionar sua atividade. Assim, o personagem se esforça para mudar a sociedade em que vive e ser feliz.

NÓS

Nós
Livro "Nós" Crédito: Reprodução/ Capa "Nós"
  • Autor: Yevgeny Zamiátin
  • Ano: 1924
  • Sinopse: A distopia do russo Yevgeny Zamiátin narra a percepção de um cientista do mundo em que vive. A sociedade em que se encontra é aparentemente perfeita, mas opressora. Nela um grupo opositor luta contra o regente superior da nação, conhecido como Benfeitor. "Nós" foi proibido em seu país de origem, até então União Soviética. Só passou a ser legal sua leitura na nação em 1988. A obra foi base para diversos outros clássicos do gênero e teve grande valor inspiratório para George Orwell, que escreveu a resenha introdutória de sua nova edição. Uma curiosidade é que a obra esteve em falta durante muitos anos, o que tornou suas versões de capa comum bastante raras e de preço alto.

1984

1984
Livro "1984" Crédito: Reprodução/ Capa "1984"
  • Autor: George Orwell
  • Ano: 1949
  • Sinopse: A obra futurista distópica 1984 é um clássico moderno. Tem como tema principal a essência do totalitarismo, retratando uma sociedade completamente dominada pelo Estado. Na narrativa, toda a população é vigilada pelo Grande Irmão, uma personificação do poder opressor. A presença de um homem que desafiou uma grande ditadura e os horrores letais da história foram os ingredientes que conquistaram o público nesse livro do aclamado Orwell. Uma das obras mais comentadas no universo literário, considerada de grande valor entre as distopias.

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO

Admirável Mundo Novo
Livro "Admirável Mundo Novo" Crédito: Reprodução/ Capa "Admirável Mundo Novo"
  • Autor: Aldous Huxley
  • Ano: 1932
  • Sinopse: A realidade criada por Huxley em sua obra retrata um mundo completamente programado, onde tudo é organizado de acordo com princípios científicos. O povo é adestrado para que cumpra seu papel social. Já as artes servem de meio para estabelecer conformismo. A crítica do livro se direciona a sociedade capitalista industrial, regida pela tecnologia e a racionalidade.

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA

Ensaio Sobre a Cegueira
Livro "Ensaio Sobre a Cegueira" Crédito: Reprodução/ Capa "Ensaio Sobre a Cegueira"
  • Autor: José Saramago
  • Ano: 1995
  • Sinopse: No clássico de Saramago, uma "treva branca" vai deixando as pessoas cegas. O primeiro caso ocorre com um motorista em trânsito que se encontra subitamente sem visão. Uma quarentena é então estabelecida e a população da cidade se vê reduzida à essência humana, tendo que resgatar a afetividade para lidar com a situação estabelecida. O livro propõe uma nova visão de vida em sociedade, nos fazendo refletir sobre o nosso olhar, muitas vezes cego. Uma obra para pensarmos as nossas atitudes nessa pandemia do novo coronavírus. 

O CONTO DA AIA

O conto da Aia
Livro "O Conto da Aia" Crédito: reprodução/ Capa "O conto da Aia"
  • Autora: Margaret Atwood
  • Ano: 1985
  • Sinopse:  Esse romance distópico retrata um futuro próximo onde as universidades foram extintas, as mídias não existem mais e nem mesmo as instituições de direito tem lugar. A república fictícia de Gilead, antes Estados Unidos, é completamente totalitária e teocrática.  Nela, os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos em praça pública, servindo de exemplo. Para receberem esse destino, basta expressarem sua liberdade da mais simples e inofensiva forma.  As mulheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão cortante. 

BOX FRANZ KAFKA

Franz Kafka
Box Franz Kafka. Com o trio de livros: "A Metamorfose" (1915); "O processo" (1925) e "O Castelo" (1926) Crédito: Reprodução/ Capa Box Franz Kafka
  • Autor: Franz Kafka
  • Ano: "A Metamorfose" (1915); "O processo" (1925); "O Castelo" (1926)
  • Sinopse: O Box com obras de Franz Kafka reúne três livros do autor. No conjunto, está a ficção distópica "O Processo", onde o protagonista se vê envolto em um processo judicial do dia para a noite. A história retrata a burocracia e uma sociedade opressora.  O clássico "A Metamorfose" também está no box, ele retrata a história de um caixeiro viajante que se torna um monstruoso inseto. Por fim, o destaque de venda reúne  O Castelo ao trio.  Neste último é narrada a história de um agrimensor  chamado por um conde para prestar seus serviços,  o personagem é considerado inferior a todos da vila onde passa a trabalhar, por ser estrangeiro. Ele tenta ter acesso ao castelo, e mais uma vez Kafka acrescenta a burocracia como um fator obscuro. 

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS

A Revolução dos Bichos
Livro "A Revolução dos Bichos" Crédito: Reprodução/ Capa "A Revolução dos Bichos"
  • Autor: George Orwell
  • Ano: 1945
  • Sinopse: Outro clássico de George Orwell, A revolução dos Bichos se tornou mundialmente famoso após ser usado como panfleto americano contra o socialismo russo. A obra é uma alegoria satírica do regime stalinista e foi diversas vezes dispensada por editoras antes de ser publicada. Uma fábula sobre o poder onde os animais passam a comandar uma fazendo e logo seu governo passa a ser autoritário e corrupto. Um clássico moderno da ficção que retrata grandes assuntos políticos usando de um humor ácido. 

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