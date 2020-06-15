Após cena de estupro em novela, Michelle Batista lamenta casos na pandemia

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E no meio dessa semana tão confusa, uma notícia boa, que reconhece nosso esforço e nossa dedicação em tratar um tema tão delicado. Obrigada, amigos e parceiros de trabalho. Que esse momento passe logo e que a gente em breve volte a gravar essa história linda que tenho muito orgulho em fazer parte. #amorsemigual #amorsemigualrecordtv