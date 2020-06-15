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Barbra Streisand dá ações da Disney a filha de George Floyd

De acordo com o site TMZ, uma ação da empresa atualmente custa em torno de 115 dólares (cerca de R$ 600), mas não se sabe quantas a menina ganhou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 08:15

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 08:15

A cantora Barbra Streisand
A cantora Barbra Streisand Crédito: Reprodução/Instagram @thatpopjunkie
Barbra Streisand, 78, decidiu levar a luta antirracista a outro nível. A cantora e atriz presenteou Gianna Floyd, filha de George Floyd, com ações da Disney. Quem divulgou a notícia foi a própria menina de 6 anos, que agradeceu em uma publicação em seu perfil no Instagram: "Agora sou uma acionista da Disney, graças a você", disse Gigi, direcionando a mensagem à artista.

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De acordo com o site TMZ, uma ação da empresa atualmente custa em torno de 115 dólares (cerca de R$ 600), mas não se sabe quantas a menina ganhou. Barbra, que já vinha fazendo publicações em apoio ao movimento que ganhou força após o ex-segurança americano ter sido assassinado por um policial branco que o asfixiou com o joelho, também enviou à órfã dois de seus álbuns de estúdio: "My Name is Barbra" e "Color Me Barbra".

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