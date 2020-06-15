Barbra Streisand dá ações da Disney a filha de George Floyd

De acordo com o site TMZ, uma ação da empresa atualmente custa em torno de 115 dólares (cerca de R$ 600), mas não se sabe quantas a menina ganhou. Barbra, que já vinha fazendo publicações em apoio ao movimento que ganhou força após o ex-segurança americano ter sido assassinado por um policial branco que o asfixiou com o joelho, também enviou à órfã dois de seus álbuns de estúdio: "My Name is Barbra" e "Color Me Barbra".