Dois morrem após Porsche bater em árvore e pegar fogo em São Paulo

Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, foi uma das duas vítimas que morreram carbonizadas em acidente com Porsche Reprodução/EPTV

Os dois ocupantes de um Porsche morreram após o veículo sair da pista, bater em uma árvore e pegar fogo, na noite de sexta-feira (10), em Campinas (SP). As vítimas foram carbonizadas.

O acidente ocorreu por volta das 23h30 na km 93 da rodovia Francisco Von Zuben, que liga o município à cidade vizinha de Valinhos.

O estudante de medicina Arthur Rodrigues de Souza, 20, conduzia o Porsche, modelo Cayman Style, ano 2024. No banco do passageiro estava uma mulher, que ainda não foi identificada.

Segundo boletim de ocorrência, os bombeiros foram chamados e apagaram as chamas. Quando os policiais militares chegaram ao local, já encontraram o veículo totalmente queimado e as vítimas, sem vida.

Arthur, que conduzia o veículo, estudava medicina na faculdade São Leopoldo Mandique, que publicou uma nota de pesar em suas redes sociais neste sábado (11).

A família de uma jovem procurou a delegacia neste sábado (11) por suspeitar que ela fosse a passageira do veículo. De acordo com o registro policial, ela teria enviado uma foto de visualização única de um Porsche para o WhatsApp da irmã por volta das 23h, pouco antes do horário do acidente.

Os parentes chegaram a ir ao local da colisão e afirmaram à polícia ter identificado fragmentos de roupa semelhante a que a jovem, de 20 anos, usava.

Conforme o boletim de ocorrência, a família foi orientada a entregar uma radiografia panorâmica dentária da mulher para fazer a comparação da arcada da vítima do acidente.

"Caso a identificação pelo método odonto legal não seja possível ou conclusiva, foi igualmente requisitada a realização de exame de DNA, mediante confronto com material biológico de familiares", disse a polícia.