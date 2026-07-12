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Campinas

Dois morrem após Porsche bater em árvore e pegar fogo em São Paulo

O estudante de medicina Arthur Rodrigues de Souza, 20, conduzia o Porsche, modelo Cayman Style, ano 2024. No banco do passageiro estava uma mulher, que ainda não foi identificada

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 08:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2026 às 08:40
Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, foi uma das duas vítimas que morreram carbonizadas em acidente com Porsche
Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, foi uma das duas vítimas que morreram carbonizadas em acidente com Porsche Reprodução/EPTV
Os dois ocupantes de um Porsche morreram após o veículo sair da pista, bater em uma árvore e pegar fogo, na noite de sexta-feira (10), em Campinas (SP). As vítimas foram carbonizadas.
O acidente ocorreu por volta das 23h30 na km 93 da rodovia Francisco Von Zuben, que liga o município à cidade vizinha de Valinhos.
O estudante de medicina Arthur Rodrigues de Souza, 20, conduzia o Porsche, modelo Cayman Style, ano 2024. No banco do passageiro estava uma mulher, que ainda não foi identificada.
Segundo boletim de ocorrência, os bombeiros foram chamados e apagaram as chamas. Quando os policiais militares chegaram ao local, já encontraram o veículo totalmente queimado e as vítimas, sem vida.
Arthur, que conduzia o veículo, estudava medicina na faculdade São Leopoldo Mandique, que publicou uma nota de pesar em suas redes sociais neste sábado (11).
A família de uma jovem procurou a delegacia neste sábado (11) por suspeitar que ela fosse a passageira do veículo. De acordo com o registro policial, ela teria enviado uma foto de visualização única de um Porsche para o WhatsApp da irmã por volta das 23h, pouco antes do horário do acidente.
Os parentes chegaram a ir ao local da colisão e afirmaram à polícia ter identificado fragmentos de roupa semelhante a que a jovem, de 20 anos, usava.
Conforme o boletim de ocorrência, a família foi orientada a entregar uma radiografia panorâmica dentária da mulher para fazer a comparação da arcada da vítima do acidente.
"Caso a identificação pelo método odonto legal não seja possível ou conclusiva, foi igualmente requisitada a realização de exame de DNA, mediante confronto com material biológico de familiares", disse a polícia.
A perícia compareceu ao local e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas como choque, incêndio e morte suspeita.

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